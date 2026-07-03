¿Qué hacer si eres víctima de un chisme en el trabajo?

Estar involucrado en un chisme en el trabajo puede generar conflictos, afectar las relaciones laborales e incluso impactar la reputación profesional. Aunque los rumores forman parte de la dinámica laboral, la forma en que se responde a estas situaciones puede marcar la diferencia entre resolver el problema o agravarlo.

Teresa López Pelcastre, especialista en Recursos Humanos, sugiere que en el momento en que alguien se siente incómodo por un comentario sobre su persona, no debe ignorar la situación, pero sí evitar la confrontación directa, especialmente si existe una afectación emocional “fuerte”.

“Hemos normalizado la idea de que, si no me afecta no pasa nada cuando hay un comentario malintencionado que te pone en una situación vulnerable, o no decimos nada porque pensamos o asumimos que nada va a suceder, pero en el momento en que te sientes incómodo es importante levantar la mano”, sugiere.

La investigación, La cara oculta del acoso laboral, desarrollada por la Universidad Autónoma de Baja California, la UNAM y la Universidad del Oeste de Florida, mostró que los chismes vulneran a las personas. El ejemplo es una maquiladora en México, donde 138 personas de las 150 empleadas sufrieron al menos un incidente de acoso en los últimos seis meses y 35.3% reportó que sus compañeros inventaban y difundían rumores o calumnias de manera hostil.

Aunque Bianca Martínez, especialista en RH, afirma que los chismes no son malos, si implican algo personal que afecta la reputación o emociones, deben confrontarse. “Si escuchaste o identificaste un rumor, puedes ubicar la fuente y solicitar claridad”.

“Hay que acudir al área de Recursos Humanos para encontrar una manera más adecuada de contener la información, sea real o no, no existe una razón válida para estar comentando sobre la vida de una persona y no debe ignorarse”, resalta.

Los chismes son comentarios, ya sean verdaderos o falsos, que buscan crear conflicto entre las personas, describe la Real Academia Española (RAE). Estas palabras vueltas murmullos o rumores, también conocidos como “radio pasillo” en el trabajo, tienen el potencial de erosionar la salud mental y afectar la productividad de las empresas.

¿Cómo confrontar chismes en el trabajo?

Bianca Martínez aconseja acercarse con el jefe para indicarle la situación que se vive. “Si el conflicto ocurre dentro del mismo equipo, coméntalo primero con tu líder, porque es con quien trabajas de manera directa, pero si se trata de personas de diferentes equipos, busca directamente la intervención de Recursos Humanos”, menciona.

Sin embargo, Teresa López Pelcastre reconoce que acercarse al jefe no siempre es lo ideal, pues muchas veces son ellos quienes inician los chismes en contra de sus subordinados. “Regularmente lo veo en grupos de poder, en espacios donde pareciera que las personas que hacen los señalamientos son intocables y evitas involucrarte o simplemente te haces a un lado”.

Pero aceptarlo y permitir que alguien hable mal de otro puede tener efectos adversos. “Tú puedes sentirte tranquilo porque estás haciendo tu trabajo, pero hay un rumor que dice lo contrario y no sabes hasta dónde va a llegar”.

En esa línea, sugiere utilizar canales formales de denuncia dentro de la organización, por ejemplo, si el conflicto es con un par, hablar primero con el líder directo y si es con personas de otras áreas, escalarlo a RH, en caso de contar con ellos, usar buzones de quejas o comités de ética “para contener la información tergiversada”.

Recuerda que las empresas, por obligación, deben implementar medidas alineadas con la NOM-035, que afirma, puede ayudar a prevenir este tipo de violencia.

“Deben existir mecanismos dentro de las organizaciones para que las personas puedan levantar la mano de manera segura. Desde la NOM-035 hay un proceso claro, sólido y que no deja espacio a interpretaciones. Lo primero que pide es tener documentado el proceso, también exige comunicarlo”, refiere.

Bianca Martínez reconoce que el chisme en el trabajo en es inevitable, y no se trata de prohibir la interacción entre las personas; sin embargo, recomienda evitar participar en este tipo de conversaciones y en caso de conocer sobre un rumor, no formar parte de él e incluso ponerle un alto, especialmente cuando se tiene un puesto de liderazgo.

Las expertas coinciden en que el chisme se relaciona con la cultura organizacional y en cómo fluye la información dentro de una empresa. “Cuando no hay claridad en la información, las personas llenan esos vacíos con versiones propias”, resalta Martínez.