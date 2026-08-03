Monitor laboral: Aguinaldo de 30 días, descanso compensatorio y turnos rotativos, los temas de julio

La agenda laboral se mantuvo activa en julio durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El incremento de aguinaldo volvió a aparecer entre las propuestas, y se mantuvo la tendencia en promover mejores prácticas, principalmente enfocadas en el descanso y el acceso al empleo para jóvenes.

En el mes pasado se presentaron 25 iniciativas laborales, destacaron las propuestas vinculadas con el fortalecimiento del empleo juvenil, el cierre de la puerta al edadismo, el respeto al descanso y el balance vida-trabajo, y la mejora de prestaciones, como el aguinaldo a 30 días y nuevos permisos remunerados.

Con las propuestas promovidas en julio, el Congreso de la Unión acumula más de 500 iniciativas en la actual legislatura que buscan mejoras en el mercado laboral, la mayoría a través de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Estos fueron los temas destacados entre las iniciativas presentadas:

Aguinaldo de 30 días

El aguinaldo a 30 días retornó a la agenda legislativa. El diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) impulsa una propuesta para duplicar el monto mínimo de la prestación con un crecimiento gradual ligado a la antigüedad en el trabajo.

El esquema propuesto para elevar el aguinaldo a 30 días es el siguiente:

15 días en el primer año de servicio

20 días de dos a tres años de antigüedad

25 días de cinco a siete años en la empresa

30 días a partir de ocho años de servicio

Este es el tercer intento de legisladores de MC para ligar el incremento de aguinaldo a la antigüedad.

El Congreso de la Unión suma ya ocho proyectos para elevar el piso mínimo de la prestación, y cuatro iniciativas más para eliminar el pago de ISR.

Empleo juvenil

El mes pasado la senadora Ruth González Silva (PVEM) promovió una reforma a la Ley Federal del Trabajo para prohibir a los empleadores solicitar experiencia laboral cuando se trate de jóvenes que buscan su primer empleo. Además de facultar al Servicio Nacional de Empleo (SNE) el diseño de programas que contemplen la formación, la capacitación, la inclusión laboral y el acceso al primer empleo.

El tercer eje de la propuesta de la senadora, es incorporar a la Ley del Impuesto sobre la Renta un estímulo fiscal equivalente a 25% del salario pagado a jóvenes en su primer trabajo durante los dos primeros años de contrato.

En una línea similar, el diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) planteó modificaciones a la LFT para prohibir a los empleadores solicitar experiencia laboral previa para vacantes de nivel inicial cuando represente una barrera injustificada para jóvenes y personas con discapacidad.

La iniciativa contempla nuevas obligaciones patronales:

Implementar mecanismos que permitan acceso, permanencia y desarrollo de jóvenes y personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

Garantizar que los procesos de reclutamiento se realicen con criterios objetivos y accesibles.

Colaborar con autoridades laborales y educativas para el desarrollo de programas de vinculación, capacitación e inclusión.

Edadismo

Con el objetivo de prevenir el edadismo, una propuesta impulsada por la diputada Adriana Belinda Quiroz (Morena) busca definir desde la Ley Federal del Trabajo el edadismo como la “existencia de estereotipos, prejuicios y discriminación a las personas en función de su edad”.

Adicional a la definición de la discriminación por edad, el proyecto propone como obligación patronal la implementación de políticas de inclusión laboral para personas trabajadoras a partir de los 40 años, las cuales deberán incluir la capacitación continua y la no discriminación en los procesos de promoción

La modificación a la LFT está acompañada de cambios a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) para catalogar como discriminación los límites de edad injustificados en los procesos de reclutamiento o permanencia en el empleo.

Descanso compensatorio

La protección del derecho al descanso también fue parte de los temas promovidos en julio. El proyecto presentado por el diputado Yericó Abramo Masso (PRI) busca endurecer los costos de realizar actividades complementarias al trabajo en el tiempo libre de las personas.

La propuesta establece el derecho de los trabajadores a recibir un pago adicional del 50% del salario correspondiente a la jornada de trabajo cuando se les requiera en un día libre para una actividad complementaria, las cuales abarcan cursos, auditorías, procesos de certificación, reuniones, eventos corporativos, entre otros espacios.

Junto con el pago propuesto se contempla un descanso compensatorio; es decir, que las personas puedan elegir otra fecha para reponer el tiempo libre no disfrutado.

A lo anterior, el legislador plantea que todas las horas invertidas en este tipo de actividades, cuando invadan espacios de descanso, se paguen como tiempo extraordinario.

Turnos rotativos

Para mejorar la organización del tiempo y evitar que la incertidumbre de los horarios afecte el balance vida-trabajo, el diputado Juan Ignacio Zavala (MC) presentó una iniciativa enfocada en el derecho a la previsibilidad para los trabajadores con turnos rotativos.

La iniciativa propone incorporar a la Ley Federal del Trabajo un plazo de al menos 72 horas previas al inicio de la semana laboral para que los trabajadores conozcan sus turnos. Este aviso deberá hacerse por escrito o por medios electrónicos y deberá contener mínimo los siguientes aspectos:

Días laborables

Modalidad de la jornada (diurna, mixta o nocturna)

Hora de inicio y conclusión de cada jornada laboral

Periodos de descanso dentro del turno

Días de descanso

La regulación prohíbe a los empleadores modificar unilateralmente los turnos de trabajo, salvo por causas de fuerza mayor o por solicitud del trabajador. Para garantizar el cumplimiento, la reforma incorpora una sanción de 5,865 a 29,327 pesos por no respetar las nuevas disposiciones.

¿Qué esperar en reformas laborales?

Si bien la mejora del aguinaldo retornó a la agenda legislativa, mantenemos la estimación de que las próximas reformas laborales podrían venir orientadas en una mejora de prácticas, pero no en ajustes que puedan elevar los costos laborales.

Esta percepción se debe al escenario que plantea la implementación gradual de la reforma de jornada laboral, la cual comenzará el 1 de enero del 2027, incluyendo la obligación de contar con un registro electrónico del tiempo de trabajo.

Algunos de los proyectos que ya cuentan con algún dictamen de una de las dos Cámaras del Congreso de la Unión son la reforma de desconexión digital, la prohibición del buró laboral y las inspecciones enfocadas en igualdad salarial. Estos cambios tienen más potencial de materializarse porque requieren de ajustes en prácticas.

Se observa también que la discusión en torno al empleo juvenil y a la regulación de la inteligencia artificial en el trabajo ganan terreno en la agenda laboral de los legisladores, estos son cambios que hay que seguir de cerca, principalmente las disposiciones en torno al uso de nuevas tecnologías en los espacios de trabajo, ya que es parte de una agenda impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).