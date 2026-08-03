Empresas y familias frente al nuevo ciclo económico

El dato oportuno del PIB nacional del segundo trimestre de 2026 sorprendió con un alza de 1.5% trimestral, el mejor desempeño en casi seis años, después de la contracción de 0.6% en 1T26. El avance fue generalizado; el sector primario avanzó 3.3%, la producción industrial 1.6% y los servicios 1.5%. En términos anuales, el PIB creció 2.1%, muy por encima del consenso de 1.5% y apenas por debajo de la proyección de Banamex de 2.3%.

El repunte del segundo trimestre es alentador pero no es sólido, ni garantiza un cambio estructural. Banamex mantiene su estimación en 1.3% para 2026 y 1.8% para 2027, lo que implicaría cuatro años consecutivos de avances por debajo del promedio histórico de 1.9%.

El contexto externo tampoco es sólido. En Estados Unidos, el PIB creció 1.5% anualizado en el segundo trimestre, menos de lo esperado, reflejando caída en gasto público e inversión. Para México, esto significa que el motor externo seguirá encendido, pero con menor potencia. Las exportaciones mexicanas, que en junio aumentaron 34.4% interanual y alcanzaron un récord histórico de más de 72,500 millones de dólares, son la válvula de escape que sostiene la actividad. Sin embargo, depender de un solo motor expone a las empresas mexicanas a la volatilidad de la economía estadounidense.

En este escenario, la revisión del T-MEC se convierte en un punto de inflexión. México busca mantener cero aranceles en sectores clave como automotriz, acero y aluminio, defendiendo soberanía en las negociaciones. Para las empresas, el desenlace definirá márgenes de competitividad y acceso a mercados. Para las familias, el impacto será indirecto, pero real, porque el empleo, los salarios y los precios dependen de la capacidad del país de sostener su posición en la región.

Entre otras cosas, el gobierno pactó reducir el precio del diésel a 27 pesos por litro desde mayo, con impacto directo en transporte y logística. Para los productores que utilizan este insumo (desde el agro hasta la industria pesada) la medida representa un alivio en costos, aunque temporal. Si el ajuste se sostiene, puede traducirse en menores presiones inflacionarias y en un respiro para las familias que enfrentan precios altos en bienes básicos.

Veo un país que celebra un repunte estadístico, pero que aún enfrenta la disyuntiva de transformar crecimiento en bienestar. Las cifras del PIB son alentadoras, las exportaciones brillan y el acuerdo sobre diésel da oxígeno. Pero mientras el promedio de crecimiento siga por debajo de la tendencia histórica, las empresas deberán operar con cautela, plan bien sus estrategias y las familias seguirán esperando que los números macroeconómicos se traduzcan en mejoras tangibles en su vida cotidiana.

Eficiencia de capital en los corporativos

En el ámbito corporativo y financiero, la ciberseguridad suele tipificarse como un gasto operativo estéril. Sin embargo, en entrevista con Mauricio Palacios, vicepresidente de Recorded Future para América Latina, el análisis se traslada al terreno de la eficiencia del capital y la mitigación de riesgos sistémicos.

El modelo de inteligencia de amenazas trasciende la postura reactiva convencional para incidir directamente en el retorno de inversión (ROI) mediante dos vías: la optimización del recurso humano y la certidumbre operativa. En primer lugar, frente al desgaste de los equipos técnicos en los centros de operaciones (SOC), las soluciones analíticas de alta precisión reducen entre 50% y 85% la carga de trabajo ineficiente, canalizando el talento hacia decisiones estratégicas.

En segundo lugar, ante el proceso de relocalización de cadenas de suministro (nearshoring) que atraviesa México, la vulnerabilidad digital se traduce en un riesgo económico tangible para sectores clave e infraestructura crítica. A decir de Palacios, las mayores amenazas no suelen provenir de alertas evidentes, sino de brechas secundarias o poco visibilizadas en la cadena de valor. La inteligencia predictiva permite mapear y neutralizar estos puntos ciegos antes de que escalen a exfiltraciones de activos o pérdidas financieras.

Respecto al mercado mexicano, el directivo destaca una presencia en expansión y con alianzas de largo plazo tanto en el sector corporativo como en instancias de gobierno. No obstante, el reto principal en el segmento de mediano tamaño reside en la restricción presupuestal y la competencia basada en precio. Frente a ello, la estrategia radica en esquemas de adopción modular y escalable que alinean el costo con las necesidades operativas reales, posicionando la ciberseguridad como un activo esencial para la competitividad del país.