Amazon supera por primera vez los 3 billones de dólares de capitalización

El gigante tecnológico estadounidense Amazon superó por primera vez este lunes el umbral simbólico de los 3 billones de dólares de capitalización bursátil, impulsado por el entusiasmo suscitado por sus resultados trimestrales.

En la Bolsa de Nueva York, hacia las 13:45 GMT, la acción de Amazon ganaba un 5.20% hasta los 285.69 dólares.

Desde la publicación de sus resultados el pasado jueves se ha disparado más de un 21%, un incremento de alrededor de 500,000 millones de dólares de valor en bolsa.

"Una de las cosas que ha quedado muy clara durante esta temporada de resultados es que los inversores son muy proclives a recompensar las buenas noticias y a castigar las malas", comentó a la AFP Steve Sosnick, analista de la plataforma Interactive Brokers.

Los últimos acontecimientos geopolíticos orientan la plaza estadounidense al alza en plena temporada de resultados trimestrales de empresas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes una reanudación del diálogo con Irán, desmentida más tarde por Teherán, que aseguró que no había negociaciones en curso tras cinco meses de guerra. Pero los inversores solo se quedaron con las palabras de Trump, que anunció este fin de semana una pausa en los ataques contra Irán.

Mañana martes SpaceX, la joya del multimillonario Elon Musk, será centro de atención por su primera publicación de resultados desde su salida a bolsa en junio.