Buscan destrabar aguinaldo de 30 días con aumento progresivo por antigüedad

La propuesta para aumentar el aguinaldo a 30 días según la antigüedad laboral se ha vuelto a colocar en la agenda legislativa. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó una nueva iniciativa de reforma para que la prestación incremente de forma progresiva.

La propuesta promovida por el diputado Eduardo Gaona Domínguez, de la bancada de MC, plantea que se mantenga el mínimo de 15 días de salario por año de trabajo, pero agrega que ese monto aumentará de forma progresiva hasta llegar a 30 días de aguinaldo según la antigüedad de la persona trabajadora.

Para ello, propone que se reforme el párrafo primero del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Según los artículos transitorios de la iniciativa, el monto del aguinaldo se incrementará en cinco días conforme a la antigüedad; por ejemplo, de uno a dos años de servicio, el monto sería de 15 días de salario y de tres a cuatro años serán 20 días de salario.

Asimismo, de cinco a siete años trabajados corresponderán 25 días de salario por concepto de aguinaldo y de ocho años en adelante aplicará la prestación a 30 días, mientras que, en el caso de quienes tengan menos de un año de servicio se conserva el cálculo vigente que implica otorgar la parte proporcional al tiempo laborado.

De acuerdo con el legislador, el aguinaldo es una “prestación obligatoria” y “derecho laboral irrenunciable” desde 1970 que corresponde a todas las personas trabajadoras, ya sean de base, de confianza, sindicalizadas, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores, etc.

“Cualquier modificación legislativa relacionada con esta prestación debe atender al principio de progresividad de los derechos laborales... evitando disminuir los beneficios previamente reconocidos y procurando ampliar la protección económica de las personas trabajadoras”, se expone la iniciativa.

Sigue pendiente el aguinaldo a 30 días en el Congreso

La propuesta promovida por el diputado Eduardo Gaona Domínguez no es la primera que se incluye en la agenda de la actual legislatura y es que, de acuerdo con el Monitor Laboral de El Economista, la intención de reformar la LFT para ampliar la prestación se ha hecho presente en por lo menos en ocho ocasiones en la actual legislatura.

Y adicional, hay otros cuatro proyectos en los que se plantea que el aguinaldo esté exento de impuestos. No obstante, hasta ahora las iniciativas no han logrado avanzar.

En esa línea, el diputado Eduardo Gaona Domínguez resalta que, aunque la prestación puede ser mejorada mediante acuerdos individuales o colectivos, fortalecerla en la ley permitiría mejorar las condiciones económicas de las personas trabajadoras mientras se reconoce su esfuerzo, compromiso y contribución de forma proporcional.

“Esta prestación representa un reconocimiento económico al esfuerzo, productividad y permanencia de las personas trabajadoras dentro de sus respectivos centros laborales, además de constituir un apoyo fundamental para hacer frente a las necesidades económicas propias del cierre del año”, subraya.

El aguinaldo es clave no sólo en México, sino también en el mercado internacional, donde hay países que ya han apostado por incrementar los días de salario otorgados, por ejemplo, en China, Bolivia y Nicaragua, la prestación puede equivaler a un mes de salario.

Ahora, con esta propuesta presentada durante la Comisión Permanente, el asunto ha vuelto a tocar la puerta del Congreso, donde podría discutirse y, en caso de aprobarse, la reforma entraría en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).