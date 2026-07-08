Reformas laborales para el sector privado triplican cambios a la legislación para burócratas 

En los últimos años México ha vivido una transformación profunda a través de reformas laborales. Aunque en los últimos años la Ley Federal del Trabajo (LFT) ha sido reformada más veces que en toda su historia, la legislación que regula las relaciones laborales de los trabajadores del Estado se ha modificado con menos intensidad.

Desde 2019, con el nuevo modelo laboral, publicado el 1 de mayo, la LFT, correspondiente al apartado A del artículo 123 constitucional, comenzó una serie de adecuaciones que incluyeron desde un nuevo sistema de justicia, de libertad y democracia sindical, hasta la introducción del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Pero no fue solo eso, en ese año también se hicieron adiciones en materia de seguridad social y se introdujeron derechos para las personas trabajadoras del hogar, mientras tanto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), correspondiente al apartado B, solo introdujo algunas disposiciones sobre sindicatos y federaciones.

Carlos Ferran Martínez, socio director de Ferran Martínez Abogados, afirma que en la última década la LFT ha registrado sus mayores cambios en la historia, en gran medida por los acuerdos comerciales que tiene el país y los compromisos laborales que se incluyen.

“Estoy convencido que tiene que ver con la dinámica comercial que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Creo que hay un incentivo muy importante en donde se ve la necesidad de empezar a hacer reformas que a lo mejor por su cuenta propia nunca hubiera hecho; la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las reglas sindicales, los aumentos al salario mínimo”, explica.

Lo cierto es que estas modificaciones se han limitado al sector privado. Y es que, desde 2019, año que comenzó con la ola de reformas laborales más grande de la historia, hasta el día de hoy la LFT se ha modificado en 25, mientras que en la LFTSE apenas se han alcanzado ocho; es decir, los cambios laborales dirigidos a la iniciativa privada han sido el triple que los enfocados en el sector público.

Derechos laborales avanzan solo para algunos trabajadores

Mientras la Ley Federal del Trabajo (LFT) registró tres reformas en 2019, la LFTSE solo hizo una, no obstante, para 2021 esto cambió, pues la legislación de los trabajadores del sector público ajustó tres normativas que incluyeron la prohibición de la subcontratación de personal, algunas relativas al Poder Judicial y su Comisión de Conflictos y ajustes a plazos de la reforma de subcontratación.

En ese mismo año, la LFT prohibió el outsourcing y reguló la subcontratación, estableció plazos transitorios de dicha reforma, introdujo la figura del teletrabajo y se tocó el salario mínimo. También se incorporó el marco legal para el teletrabajo.

En 2022, la Ley Federal del trabajo volvió a reformarse para regular el trabajo de menores y clasificación de riesgos, nuevas obligaciones patronales, adición sobre seguridad en centros de trabajo, se hicieron algunos ajustes a transitorios de la reforma de justicia laboral y una de las más emblemáticas, el aumento del periodo vacacional de seis a 12 días.

Al año siguiente, en 2023, la LFT volvió a reformarse, esta vez sobre aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y se actualizó la Tabla de Enfermedades de Trabajo, donde se incluyeron nuevos padecimientos.

En esos dos años, la LFTSE no registró cambios sino hasta 2024, cuando de forma conjunta con la LFT, se hizo una reforma en materia de brecha salarial de género, asimismo, la Ley Federal del Trabajo también registró otros cambios, que incluyeron:

Derechos laborales de las personas trabajadoras del campo.

Multas al incumplimiento de obligaciones patronales.

1 de octubre como nuevo día de descanso obligatorio.

La Ley Silla como nuevo derecho al descanso durante la jornada laboral.

Regulación de trabajo en plataformas digitales.

Para 2025, la ley de los Trabajadores del Estado volvió a reformarse para adicionar sobre responsabilidades administrativas y homologar dicha legislación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), mientras que la LFT reformó sobre vivienda con orientación social.

Finalmente, 2026 no ha pasado desapercibido en lo que refiere a los cambios laborales, en el caso de las modificaciones a los burócratas, se ha ajustado su legislación en materia de igualdad sustantiva y derechos de lactancia; sin embargo, para ellos no se contempló la reforma de jornada laboral.

En el caso del sector privado, no solo se reformó respecto a la reducción gradual hacia las 40 horas, sino también sobre violencia laboral, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, derechos de artistas intérpretes o ejecutantes y certificación laboral para la agroexportación.

La normativa para el sector privado ha tenido una actividad legislativa más dinámica. Si bien en el congreso de la República se han presentado iniciativas que buscan igualar las condiciones para todos los trabajadores y de ahí han surgido las modificaciones en materia de igualdad sustantiva, este concepto hasta ahora solo ha aplicado en temas de género, y no a los dos tipos de trabajadores que hay, del sector público y del privado.