Peso mexicano avanza levemente frente al dólar ante la esperanza sobre Oriente Medio

El peso mexicano avanza frente al dólar en la primera sesión jornada de agosto. La divisa local se aprecia después de que el presidente estadounidense, Donald ⁠Trump, suspendió un ⁠ataque contra Irán y anunció diálogos con su gobierno, sin prometer un acuerdo.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3107 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3207 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de un centavo o de 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3418 unidades y un nivel mínimo de 17.2905. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, cae 0.06% a 99.85 puntos.

"El peso opera con ganancias, aunque mantiene una tendencia bajista frente al dólar, mientras los inversores asimilan una reducción de las tensiones geopolíticas y aumentan su exposición al riesgo. El soporte y resistencia se ubican en 17.27 y 17.36 unidades", dijo Monex.

Trump aplazó un ataque contra Irán en busca de un acuerdo que frene los objetivos nucleares de ese país y reabra el estrecho de Ormuz. Dijo que el acercamiento tendrá lugar hoy, pero el gobierno de Irán rechazó que haya negociaciones en curso con Estados Unidos.

Los operadores se preparan para conocer indicadores relevantes. El viernes se esperan la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas de julio en Estados Unidos, indicadores que podrían cambiar ⁠las expectativas sobre ⁠la trayectoria ⁠de las tasas de la ⁠Reserva Federal.

En el aspecto local, en México la atención se centrará en la decisión de política monetaria del Banco de México. Los operadores esperan que la autoridad mantenga sin cambios la tasa de ⁠referencia, con lo que la clave estarán en las señales sobre sus próximos pasos.