5 escenarios para los turnos nocturnos con la reducción de la jornada laboral 

La reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas dejó en un limbo su implementación para los turnos nocturnos, hay al menos cinco escenarios posibles para quienes trabajan de noche en México.

“Yo veo diferentes escenarios, diferentes posibilidades en el entendido que es un trabajo que se tiene que diseñar en los próximos meses o semanas”, menciona Carlos Ferran Martínez, socio director de Ferran Martínez Abogados.

La reforma dejó sin cambios la duración diaria de las jornadas por lo que la diurna se mantiene en 8 horas, la nocturna en 7 y la mixta con 7.5 horas.

Actualmente, se considera jornada nocturna aquella que se realiza entre las 20:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. La duración máxima es de 42 horas semanales.

La reforma se aplicará gradualmente con la reducción de dos horas por año a partir de 2027 y hasta 2030 y en ese periodo pasará de 48 a 40 horas.

“Los que estén trabajando en turno nocturno hasta 2029 estarán cumpliendo con el mandato de la reforma. Sin embargo, cuando lleguemos a 2030 que ya hallamos llegado a las 40 horas, el nocturno se va a quedar fuera de rango, ¿qué va a pasar en ese momento”, apunta Diego García Saucedo, socio director de la firma García Velázquez Abogados.

Al enfocarse en la jornada diurna de ocho horas diarias, quedaron fuera las precisiones sobre qué pasará con los turnos nocturnos.

De acuerdo con los especialistas, estos son algunos posibles escenarios para los trabajadores nocturnos:

Escenario 1: reducir todas las jornadas de trabajo

Uno de los escenarios es reducir todos los tipos de jornada y mantener así las diferencias de duración diaria. Por ejemplo, actualmente la jornada nocturna dura 12% menos que la diurna.

Por tanto, para 2030 debería reducirse a 35 horas semanales, lo que mantendría la diferencia vigente hoy y que tiene como fundamento el reconocer que el trabajo de noche es más desgastante y por ello debe durar menos.

“Yo pienso que la solución más consistente sería reducir todas las todos los tipos de jornada. Así mantienes la lógica legislativa y la jornada nocturna sigue siendo más o menos 12% menor que la diurna”, considera Ferran Martínez.

Escenario 2: reducir sólo la jornada diurna

El otro escenario es que sólo se reduzca la jornada diurna dos horas cada año. Sin embargo, en 2030 la nocturna terminaría durando más con 42 semanales, por encima del límite consignado en la reforma que es de 40 horas.

“Me parecería problemático porque entonces la nocturna permanencería en 42 e irónicamente un trabajador de turno nocturno tendría una jornada semanal superior a la diurna, cuando realmente la ley reconoce que el trabajo nocturno es más complejo”, menciona Ferrán.

Escenario 3: Que todas las jornadas duren 40 horas semanales

Otro escenario es que todas las jornadas -nocturna, mixta y diurna- se reduzcan a 40 horas, pero igualmente este planteamiento haría a un lado la lógica de que el trabajo de noche dura menos para compensar el desgaste del colaborador.

Escenario 4: Reducir la jornada si el tiempo de descanso es en el centro laboral

En este caso entra a la ecuación del tiempo efectivo de descanso, el cual debe de ser al menos de 30 minutos al día, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT)

La LFT indica que si el trabajador no puede salir del centro laboral durante el reposo o comida, el tiempo será computado como parte de la jornada laboral.

En el caso de un trabajador nocturno que no sale del centro laboral para tomar su reposo de su jornada quedaría así: 6.5 horas trabajando más 30 minutos de reposo pero en el centro laboral sumarían 7 horas de jornada diaria.

En ese caso, la empresa tendría que reducir el límite diario de horas de trabajo ordinario para evitar que la jornada semanal rebase las 40 horas.

Escenario 5: Permitir que el tiempo de descanso sea fuera del centro laboral

El otro camino es que se permita salir al trabajador del centro laboral los 30 minutos de reposo. En ese caso su jornada efectiva de trabajo sumaría 39 horas y 3 horas de descanso, con lo que no rebasaría las 40 horas.

Diego García Saucedo llama a los empleadores a analizar qué pasará con sus horarios nocturnos y no esperar a que el tiempo les gane y llegar a 2029 sin un plan o claridad de qué hacer para cumplir con la ley. "La jornada nocturna va a ser bastante controvertida porque seguramente va a haber que modificar secciones de turnos y hay que estar muy atentos a ver si sí cumplen", dice el especialista.