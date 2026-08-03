¿Por qué copiar a la competencia puede frenar el crecimiento de tu negocio?

Para que una empresa se mantenga relevante, debe analizar su sector. Investigar qué hace la competencia puede ser una decisión estratégica; sin embargo, centrarse demasiado puede tener consecuencias que comprometen la propuesta de valor.

Es decir, cuando un negocio tiene éxito y después surge otro establecimiento similar, el nuevo negocio corre el riesgo de no prosperar, porque no ofrece nada nuevo para el consumidor.

La tendencia a imitar a la competencia suele originarse cuando el negocio no cuenta con un diferenciador o no realizó un análisis previo del mercado para entender el entorno competitivo, señala Ignacio Ortiz, socio fundador de Pro Evolution Pymes.

El daño de la guerra de precios

Uno de los aspectos que observan las empresas con sus competidores son los precios de los productos. Basar una estrategia únicamente en este aspecto puede ocasionar la guerra de precios.

Por ello, si la empresa decide reducir sus precios para atraer clientes, corre el riesgo de afectar su estabilidad financiera. De hecho, en México, alrededor del 20% de las empresas quiebra por una mala administración, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Filippo Bonani señala que si la empresa no cuenta con la suficiente estabilidad financiera y capacidad para bajar precios, puede terminar dañando su rentabilidad.

En una guerra de precios generalmente ganan quienes tienen el portafolio o la cartera más profunda”.

Las ventajas del benchmarking

Investigar qué hacen otros negocios no significa imitar sus movimientos, sino monitorear qué hacen diferente e identificar oportunidades de mejora.

Este proceso se conoce como benchmarking, que consiste en analizar los productos, servicios o estrategias de otras empresas y compararlos con los propios

Ignacio Ortiz recomienda analizar aspectos como las tendencias que siguen, los canales de venta en los que participan, el servicio al cliente y sus estrategias de precios.

Innovar antes que imitar

Estar vigilando constantemente a otras empresas implica dedicar más tiempo a la imitación que a las necesidades reales del negocio. Filippo Bonani menciona que una señal de alerta es cuando se dedica el 80% del tiempo a observar lo que hace la competencia.

“El tiempo correcto debería ser 20% o menos y dedicar el 80% a esfuerzos estratégicos dentro de la empresa”, puntualiza.

Los especialistas recomiendan dedicar más tiempo al desarrollo de nuevos productos e investigar cómo pueden mejorar la experiencia del cliente. De hecho, el 75% de los consumidores mexicanos considera relevante cuando las marcas invierten en innovación, de acuerdo con EY.