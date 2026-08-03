Confianza empresarial en México registra alza marginal de 0.1 puntos en julio

La confianza empresarial avanzó marginalmente en julio, luego de mantenerse sin cambios en junio, con lo que registró apenas su segundo incremento mensual en lo que va de 2026, impulsada principalmente por la mejora en el sector de la construcción.

Con ello, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 48.2 puntos en julio, con cifras desestacionalizadas, lo que representó un aumento mensual de 0.1 puntos.

En comparación con julio de 2025, el indicador disminuyó 0.7 puntos, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IGOEC, que integra los indicadores de confianza de las industrias manufactureras, la construcción, el comercio y los servicios privados no financieros, permaneció en zona de contracción al mantenerse por debajo del umbral de los 50 puntos durante 17 meses consecutivos, lo que refleja una percepción pesimista o de cautela entre los empresarios.

Con el resultado de julio, la confianza empresarial registró apenas su segundo avance mensual de 2026, después del avance de 0.7 puntos observado en febrero. Entre marzo y mayo, el indicador cerró con retrocesos mensuales, mientras que en junio permaneció sin cambios.

Construcción impulsa el indicador

Por sectores, la industria de la construcción registró el mayor avance mensual, con un incremento de 0.9 puntos para ubicarse en 47.2 unidades.

Con este dato, el indicador se mantiene, por 23 meses consecutivos, por debajo del umbral de los 50 puntos.

El resultado estuvo apoyado por una mejor percepción sobre la situación económica presente de la empresa (+1.3 puntos), la situación económica presente del país (+1.0). En contraste, el sentimiento sobre la situación económica futura de la empresa disminuyó 0.1 puntos.

En tanto, la confianza de los empresarios de los servicios privados no financieros aumentó 0.3 puntos respecto a junio, para ubicarse en 48.5 unidades, con lo que acumuló 10 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.

La mejora se explicó por una percepción más favorable sobre la situación económica presente del país (+1.4 puntos), así como por la situación económica futura del país (+1.0). No obstante, el componente de momento adecuado para invertir retrocedió 1.0 puntos.

Por su parte, la percepción de la confianza empresarial en las industrias manufactureras permaneció sin cambios en 48.0 puntos e hiló 17 meses por debajo del umbral de los 50 puntos.

Al interior, mejoró la percepción sobre la situación económica futura de la empresa (+0.5 puntos), la situación económica futura del país (+0.3). El deterioro se observó en el componente sobre el momento adecuado para invertir, que cayó 1.4 puntos.

Finalmente, el indicador de comercio descendió 0.6 puntos para ubicarse en 48.4 unidades, siendo el único sector que registró una caída mensual.

De esta manera, el indicador se coloca, por 17 meses seguidos, por debajo del umbral de los 50 puntos.

El retroceso respondió a una menor confianza sobre el momento adecuado para invertir (-1.0) y la situación económica futura de la empresa (-0.9 puntos).