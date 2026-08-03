Turismo e infancia: la apuesta social en los destinos de México

El impacto del turismo en México se mide con frecuencia a través de indicadores macroeconómicos: número de visitantes internacionales, porcentajes de ocupación hotelera o la derrama económica generada en cada temporada.

Sin embargo, detrás de las postales de sol y playa en los principales polos vacacionales del país habitan comunidades locales con dinámicas sociales complejas.

En estos entornos, el crecimiento acelerado de la actividad turística suele plantear retos significativos que demandan acompañamiento continuo, de manera prioritaria en lo que respecta a la atención, protección y desarrollo integral de las niñas y los niños.

RIU Proudly Committed

Inversión comunitaria con impacto sostenido

Para atender esta realidad, la estrategia social de grupos hoteleros con fuerte presencia en el país ha comenzado a volcar una parte sustancial de sus recursos globales hacia el desarrollo comunitario local.

En México, RIU Hotels & Resorts concentra cerca del 29% de su presupuesto social internacional. Esta inversión se canaliza actualmente a través de 17 proyectos ambientales y comunitarios mediante alianzas estratégicas con 13 fundaciones locales.

La evolución financiera de este esquema refleja una transformación paulatina en la última década: de una asignación inicial de 285 mil pesos en 2015, la bolsa destinada al desarrollo social en territorio nacional superó los 20 millones de pesos anuales en 2025, acumulando una inversión histórica superior a los 134 millones de pesos.

Una estrategia enfocada en la infancia

Esta labor se estructura en torno a Proudly Committed, la estrategia global de sostenibilidad de la cadena que busca guiar la operación corporativa bajo tres ejes: personas, destinos sostenibles y transparencia.

Bajo la responsabilidad de Naomi Riu al frente del área de Responsabilidad Social Corporativa, la prioridad del eje centrado en las personas se enfoca en la niñez de las localidades donde opera la empresa, impulsando iniciativas orientadas a la salud, la educación y la protección infantil.

Para garantizar la efectividad en la asignación de los recursos, la compañía aplica el denominado ‘Método RIU’, un modelo de inversión social que analiza previamente la dinámica comunitaria de cada región y evalúa los proyectos bajo criterios profesionales y académicos.

De este modo, los fondos se entregan de forma directa a organizaciones de la sociedad civil que ya cuentan con trabajo de campo y diagnóstico sobre el terreno.

RIU Proudly Committed

Respuestas específicas para cada región

Las necesidades varían según la entidad. En Baja California Sur, las acciones en Los Cabos colaboran con Amigos de los Niños y Los Niños del Capitán para brindar salud dental y atención médica comunitaria.

En Sinaloa, el trabajo en Mazatlán junto a Back2Back México y ProEduca Sinaloa aborda la atención médica infantil y la mejora de infraestructura en escuelas públicas.

En la costa del Pacífico, la atención al cáncer infantil concentra los esfuerzos en Riviera Nayarit mediante el trabajo en conjunto con CANICA Vallarta a través de la Asociación Femenil Vallartense, mientras que en Guadalajara se impulsan proyectos educativos con Corporativa de Fundaciones.

Por su parte, en Quintana Roo la labor abarca el tratamiento oncológico con Fundación Aitana, espacios de aprendizaje seguro mediante ludotecas de Save the Children y la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en entornos digitales junto con EDIAC-ECPAT México.

Vinculación con el entorno local

En un sector caracterizado por la inmediatez y la estacionalidad, poner el foco en el bienestar infantil plantea una visión de largo plazo para el turismo en México. Al asumir que el verdadero desarrollo de un destino no se mide solo en número de habitaciones ni en derrama económica, sino en la calidad de vida de las familias que lo sostienen.