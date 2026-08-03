EU firma acuerdo para fabricar más componentes para interceptores ‌de misiles Patriot y THAAD

El ⁠Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo ⁠el lunes que firmó un acuerdo marco con Lockheed Martin y Northrop Grumman para ampliar ⁠la capacidad de producción de ⁠componentes para los sistemas interceptores de misiles Patriot PAC-3 y THAAD.

Los negociadores del Pentágono han presionado a los contratistas para que aceleren los acuerdos de producción provisionales alcanzados a principios de año, con el fin de aumentar la producción de misiles, ya que los conflictos en Oriente Medio y Ucrania están agotando las reservas de armamento de Estados Unidos.

Ucrania sufre una escasez crónica de suministros de misiles Patriot, que siguen siendo la única arma de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

En su comunicado de este lunes, el Pentágono señaló que el acuerdo marco permitiría triplicar la producción de los sistemas Patriot y cuadruplicar ⁠la de los THAAD.

No se ⁠facilitó el valor ⁠del acuerdo, que, según se ha indicado, establecerá una ⁠segunda fuente de suministro de motores de cohete sólidos PAC-3 y aumentará la producción de dispositivos de seguridad de encendido.

Esto se produce tras el acuerdo de la semana pasada, en el que el Ejército estadounidense adjudicó a Lockheed Martin un contrato ⁠por valor de hasta 58,600 millones de dólares para producir misiles interceptores Patriot.