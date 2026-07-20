Congreso mantiene viva la discusión para aumentar el aguinaldo

La mejora del aguinaldo ha sido uno de los temas más promovidos en el Congreso de la Unión, donde se acumulan ya ocho proyectos para elevar el piso mínimo de la prestación, y cuatro iniciativas más para eliminar el pago de ISR.

Desde que inició la LXVI legislatura el tema ha estado presente en la agenda legislativa. Tan sólo en 2024 se presentaron tres proyectos. En los años subsecuentes el tema ha seguido presente.

La mayoría de los proyectos plantean establecer un aguinaldo mínimo de 30 días —actualmente son 15 días— para los trabajadores del sector privado. El proyecto más conservador, promueve elevar la prestación a 20 días de salario.

Casi todas las iniciativas argumentan la brecha entre el aguinaldo que se percibe en el sector público (40 días) y el monto fijado para los trabajadores de la iniciativa privada (15 días).

A finales del año pasado los esfuerzos por mejorar la presentación se ampliaron más allá de elevar el monto. Legisladores comenzaron a presentar propuestas para exentarlo de ISR.

Hasta ahora, ninguno de los proyectos se ha dictaminado en alguna de las Comisiones de Trabajo del Congreso de la Unión. Pero a diferencia de iniciativas para ampliar los días de descanso, que ya fueron rechazadas, la discusión del aguinaldo se mantiene latente.

Hasta ahora, la base del cálculo de la prestación no se ha modificado en más de 50 años, en ese lapso el único cambio que tuvo el marco regulatorio fue para reconocer el derecho de los trabajadores a recibir una parte proporcional cuando no hayan cumplido un año de servicio.

Incremento de aguinaldo con antigüedad

Este mes el tema se revivió con una propuesta que busca aumentar a 30 días el aguinaldo, pero con una fórmula que permita un incremento progresivo. La iniciativa impulsada por el diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) plantea que el monto aumente conforme al siguiente esquema:

15 días en el primer año de servicio

20 días de dos a tres años de antigüedad

25 días de cinco a siete años en la empresa

30 días a partir de ocho años de servicio

Esta fórmula podría ser una alternativa con un menor impacto económico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), sólo 13% de los trabajadores subordinados tiene una antigüedad de cinco a 10 años. El 58% de las personas se ubica en un umbral de entre uno y cinco años de servicio, el resto corresponde a más de una década de trabajo en una empresa.

Este es el tercer intento de legisladores de MC para ligar el incremento de aguinaldo a la antigüedad; sin embargo, las propuestas previas han planteado una fórmula que permite equipar la prestación a 30 días de salario a partir del sexto año de servicio:

Primer año: 15 días

De dos a tres años: 20 días

De cuatro a cinco años: 25 días