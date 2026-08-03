Ofertas relámpago hacen que la mitad de los compradores descuide su seguridad en México

El 49% de los compradores en línea de México ha adquirido productos durante una oferta relámpago sin verificar la seguridad del sitio, pese a que 79% se declara preocupado por el uso que las tiendas hacen de sus datos personales y financieros.

La diferencia entre ambas respuestas aparece en una encuesta de Akamai Technologies y muestra cómo el tiempo limitado de una promoción modifica las precauciones que los consumidores dicen mantener en internet.

El estudio Panorama del comercio electrónico en Brasil y México 2025 se levantó mediante una encuesta en línea a 1,628 consumidores, de los cuales 813 se encontraban en México y 815 en Brasil.

En mayo, la Asociación Internet MX reportó que 62% de los usuarios urbanos temía ser víctima de fraude al navegar y 63% mencionaba el robo de datos personales. La misma encuesta encontró que 47% compraba en línea y que el usuario mexicano permanecía conectado seis horas diarias en promedio.

La medición de Akamai agrega una conducta específica dentro del proceso de compra. El 53% de los encuestados mexicanos aceptaría compartir información personal a cambio de descuentos o envío gratuito. Las promociones ya son el principal factor de decisión para 24% de los compradores, apenas por encima de la variedad de productos, mencionada por 23 por ciento.

Fraude

El 55% de los participantes dijo que él o una persona conocida había sufrido fraude en línea. Entre quienes estaban familiarizados con un caso, 52% mencionó la clonación de datos de tarjeta después de una compra digital. Las estafas mediante servicios falsos de atención al cliente fueron señaladas por 32 por ciento.

Akamai preguntó por experiencias propias o de conocidos, mientras que la Evaluación de Tecnología Minorista 2026 de SOTI midió la victimización directa y encontró que 39% de los consumidores mexicanos había padecido fraude relacionado con el retail.

El periodo de fin de año concentra 42% de las compras anuales declaradas en el nuevo estudio de Akamai. Black Friday representa otro 26 por ciento. En esas campañas coinciden más transacciones y plazos breves para decidir, el escenario en el que casi la mitad de los consumidores reconoce omitir revisiones de seguridad.

Las reseñas influyen al 84% de los compradores consultados. El peso de estas señales coincide con la entrada de herramientas que acortan la búsqueda. En enero, el Retail Report 2026 de Adyen mostró que 42% de los consumidores mexicanos ya utilizaba asistentes de inteligencia artificial para comprar, frente a 15% un año antes. Otro 48% estaba dispuesto a delegar a la IA el proceso completo una vez fijados criterios como presupuesto o marca.

El teléfono concentra las compras

Los teléfonos inteligentes canalizan 37% de las transacciones reportadas por Akamai, frente a 29% que fueron realizadas mediante computadoras. El débito es el método de pago utilizado por 73% de los encuestados y supera al crédito, elegido por 64 por ciento. Akamai advierte que, cuando una operación con débito resulta comprometida, el cargo afecta directamente los fondos disponibles mientras se presenta la reclamación.

Los consumidores también detallaron qué controles esperan de las plataformas. El 64% quiere recibir avisos inmediatos de cada compra o intento de pago. La autenticación de dos factores para pagos es solicitada por 48 por ciento.

El 48% de los compradores pide que las tiendas no almacenen los datos de su tarjeta de crédito sin autorización. En conjunto, las respuestas muestran que los consumidores esperan que las plataformas protejan sus pagos y su información. Esa expectativa contrasta con su comportamiento durante las ofertas relámpago, cuando 49% deja de revisar la seguridad del sitio antes de comprar.