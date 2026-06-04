Monitor laboral: home office, registro de vacantes y desconexión digital, los temas de mayo

En mayo se presentaron 18 propuestas laborales en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Las reformas impulsadas fueron en torno a mejora de prácticas en el reclutamiento y casos de emergencia sanitarias o climáticas, fortalecimiento de la desconexión digital y promoción del empleo juvenil.

Según el Monitor Laboral de El Economista, el Congreso de la Unión acumula más de 470 iniciativas laborales en la actual legislatura, aunque con menos del 2% de aprobación de los proyectos. Las últimas dos reformas avaladas por ambas Cámaras fueron la reducción de la jornada laboral (Constitución y Ley Federal del Trabajo) y la certificación de cumplimiento de obligaciones laborales en la industria de agroexportación.

Estas fueron las propuestas más destacadas de mayo:

Home office por emergencia

La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) presentó un proyecto para establecer en la Ley Federal del Trabajo (LFT) la obligación de otorgar home office en casos de emergencia sanitaria o fenómenos naturales, siempre que la naturaleza del trabajo lo permita.

De acuerdo con la propuesta, los centros de trabajo tendrían 48 horas posteriores a la emisión de la declaratoria de emergencia para implementar el teletrabajo temporal, priorizando a trabajadores de grupos vulnerables, como mujeres embarazadas y personas mayores.

Registro nacional de vacantes

Para garantizar procesos de reclutamiento seguros, se impulsó una iniciativa para incorporar un nuevo capítulo en la LFT que regule tanto la difusión de vacantes como los procesos de selección.

El diputado Favio Castellanos Polanco (Morena), autor del proyecto, plantea la creación del Sistema Nacional de Registro y Verificación de Ofertas y Entrevistas Laborales Seguras, un registro obligatorio para todas las empresas que publiquen o compartan vacantes.

La propuesta también incorpora elementos mínimos para las ofertas de empleo, como hacer visible el rango salarial del puesto, descripciones de las funciones o el tipo de contratación.

También establece límites y obligaciones para las entrevistas de trabajo, como la prohibición de citar a los candidatos en domicilios distintos a los registrados en el sistema o solicitar pagos o beneficios económicos para participar en procesos de selección.

Desconexión digital

La desconexión digital ha ganado terreno en la agenda legislativa, en mayo no fue la excepción. El Héctor Alfonso de la Garza Villarreal (PVEM) planteó reformar la Ley Federal del Trabajo para que toda conexión fuera del horario de trabajo se considere como tiempo efectivamente laborado.

Este cambio implicaría que la ejecución de tareas a través de medios digitales fura del horario laboral se pague como tiempo extraordinario si al sumar el tiempo prestado se exceden los límites establecidos en la LFT.

CV ciego

El proyecto promovido por la senadora Ruth González Silva (PVEM) busca establecer como obligación patronal que en los procesos de reclutamiento los empleadores no soliciten “los datos de identificación de la persona solicitante en el currículum o en la solicitud que pudieran generar discriminación”, siempre que la información sea innecesaria para evaluar la capacidad de la persona para el puesto.

La iniciativa platea que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se encargue de emitir “lineamientos para precisar la aplicación de acciones afirmativas, el alcance de la eliminación de datos, los supuestos de excepción y los modelos de formato”.

Empleo juvenil

Desde el Partido Acción Nacional (PAN) las propuestas laborales continuaron enfocándose en el empleo juvenil. El proyecto promovido por el diputado José Alfonso Rubalcava impulsó una reforma para incorporar un nuevo capítulo en la LFT que comprometa al Estado en la promoción del empleo juvenil a través del Programa Nacional de Primer Empleo, una política pública que conecte a jóvenes sin experiencia laboral con oportunidades de trabajo. Además, se reconoce el acceso a estímulos fiscales a empresas que contraten jóvenes para su primera experiencia laboral.

El otro proyecto, presentado por el diputado César Augusto Rendón, busca regular las prácticas profesionales, estableciendo que no existe una relación laboral, pero incorporando elementos que, de no configurarse, se interpretaría legalmente que se trata de una relación laboral.

Entre esos criterios, el legislador propone que las prácticas profesionales tengan “finalidad predominantemente formativa”, que exista temporalidad determinada, que los practicantes no realicen funciones de personal contratado o ajenas a su formación académica y que cuenten con supervisión y evaluación de su formación.

¿Qué esperar en reformas laborales?

Aunque el segundo semestre puede estar enfocado en la transición para la primera fase de reducción de jornada laboral, incluyendo la emisión de los lineamientos para el registro electrónico obligatorio, hay temas en la agenda legislativa que podrían ver la luz o al menos, continuar su avancen en los plenos de una de las dos Cámaras.

La reforma que prohíbe el buró laboral quedó pendiente de votarse en el pleno de la Cámara de Diputados, esta modificación sólo requiere del aval en San Lázaro para concluir su trámite legislativo.

El otro proyecto que podría ver la luz en el segundo semestre es la reforma de desconexión digital, su análisis quedó pendiente en Comisiones del Senado.

Los últimos proyectos que han avanzado en las Cámaras tienen un enfoque más alineado con mejora de prácticas que con nuevos derechos laborales.