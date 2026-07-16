Legisladores proponen eliminar requisito de experiencia laboral para empleos de nivel inicial

En el Congreso de la Unión se impulsan proyectos para mejorar el acceso de los jóvenes al empleo eliminando el requisito de experiencia laboral para los puestos de nivel inicial, una de las barreras que limita la incorporación de las nuevas generaciones al mercado de trabajo.

Una de esas propuestas es la de la senadora Ruth González Silva (PVEM). La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) busca prohibir a los empleadores solicitar experiencia laboral cuando se trate de jóvenes que buscan su primer empleo.

“La propuesta de reforma procura impedir que la falta de experiencia, por sí misma, convierta la convocatoria laboral en una barrera de acceso para quienes aún no han tenido oportunidad de adquirirla. La precisión normativa permite orientar procesos de reclutamiento, inspección y conciliación hacia un criterio donde la experiencia no debe exigirse como condición automática cuando se trata de una persona joven en su primera inserción laboral”, indica la senadora en el proyecto.

Por otra parte, la iniciativa incorpora entre las facultades del Servicio Nacional de Empleo (SNE) el diseño de programas que contemplen la formación, la capacitación, la inclusión laboral y el acceso al primer empleo. La medida tiene el objetivo de elevar a política pública el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

El tercer eje del proyecto es una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para fortalecer la contratación de jóvenes en la formalidad. Para ello, la legisladora plantea un estímulo fiscal equivalente a 25% del salario pagado a jóvenes en su primer trabajo durante los dos primeros años de contrato. Esta deducción estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.

Esta misma semana también el diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) presentó una propuesta para mejorar desde la Ley Federal del Trabajo tanto de las personas con discapacidad como de los jóvenes.

Entre los cambios propuestos, el proyecto plantea prohibir a los empleadores “experiencia laboral previa para vacantes de nivel inicial cuando dicha exigencia constituya una barrera discriminatoria, desproporcionada o injustificada para jóvenes o personas con discapacidad”.

“Es necesario impulsar la presente iniciativa con el objetivo de eliminar las barreras que actualmente limitan el acceso al empleo formal de jóvenes y personas con discapacidad, reconociendo que la falta de experiencia previa no debe convertirse en un obstáculo permanente para alcanzar un trabajo digno”, señala el diputado en su propuesta.

El proyecto incorpora entre las obligaciones patronales:

Implementar mecanismos que permitan acceso, permanencia y desarrollo de jóvenes y personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

Garantizar que los procesos de reclutamiento se realicen con criterios objetivos y accesibles.

Colaborar con autoridades laborales y educativas para el desarrollo de programas de vinculación, capacitación e inclusión.

Para las personas con discapacidad, la reforma a la LFT contempla establecer como obligación de los empleadores realizar ajustes razonables para desempeñar sus actividades en igualdad de condiciones.

Empleo juvenil gana terreno en la agenda

El empleo juvenil es un tema que ha ganado terreno en la agenda de la actual legislatura, con más de una docena de propuestas presentadas.

Los últimos esfuerzos que se han impulsado este año son en torno a estímulos fiscales, el reconocimiento de la contratación a través de esquemas de formación dual y una cuota de contratación de jóvenes.

Las propuestas presentadas esta semana, son de las primeras en la actual legislatura que abordan el fenómeno de la escasez de oportunidades para jóvenes a través de mejores prácticas de reclutamiento.

De acuerdo con una encuesta de OCC a reclutadores sobre la contratación de nuevas generaciones, el 54% reconoce que el principal reto que enfrentan los jóvenes en la búsqueda de empleo es la falta de experiencia laboral, supera aspectos como la escasez de vacantes o la incompatibilidad de los perfiles.