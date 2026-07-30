¿Cómo saber si estás dado de alta en el IMSS? Consulta tu Constancia de Vigencia de Derechos

Desde Desde el primer día de trabajo toda persona contratada tiene derecho a ser inscrita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para saber si el empleador cumplió con esa obligación, se puede verificar la información mediante la Constancia de Vigencia de Derechos, un documento que confirma si tienes acceso a los servicios médicos del Instituto.

Incluso si la persona se encuentra en periodo de prueba, la ley señala que también se tiene derecho a ser inscrita en la seguridad social desde el primer día en que presta sus servicios, así como a las prestaciones del puesto que desempeñe, por lo que es importante verificar si su empleador lo dio de alta ante el IMSS.

“Las personas empleadoras están obligadas a... Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles”, señala la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social (LSS).

No obstante, en la práctica muchos empleadores no cumplen con esta obligación y tampoco lo notifican a sus trabajadores, quienes lo descubren meses o años después, ya sea porque no tienen acceso al servicio médico o porque, al no haber sido registrados, no acumularon semanas de cotización y, por ende, no tienen derecho a una pensión.

Cómo consultar tu alta en el IMSS con la Constancia de Vigencia de Derechos

Una persona trabajadora puede corroborar que está registrada a través de la página web de servicios digitales del Instituto o mediante la aplicación IMSS Digital tras obtener la Constancia de Vigencia de Derechos.

Para el trámite se requiere tener a la mano la Clave Única de Registro de Población, el Número de Seguridad Social (NSS). En caso de no conocer el NSS se puede obtener al ingresar también al apartado de servicios digitales del IMSS en su página web, con CURP y correo electrónico.

En la constancia aparecerán los datos del último patrón con su registro patronal y nombre o razón social, así como el estado de la vigencia, la fecha de inicio de esta y la fecha de validez del documento, además de la información sobre los beneficiarios registrados.

A través de la página web y la aplicación Digital del IMSS también se puede obtener la Constancia de Semanas Cotizadas, un documento que permite conocer cuántas semanas se han trabajado formalmente y el nombre y registros patronales de los lugares en los que la persona trabajadora ha sido registrada para prestar sus servicios.

La constancia señala el historial de registros afiliatorios de la persona asegurada a través de la fecha en la que fue dada de alta y dada de baja, así como la entidad y el salario con el cual se tiene o tuvo registrado, esto sirve también para que las personas no solo verifiquen que se les dio de alta ante el Instituto, sino que fue con su ingreso real.

En caso de que el patrón incumpla con la obligación de dar de alta al trabajador o si lo registró con un salario menor al que realmente percibe, se puede presentar una denuncia ante la Subdelegación del IMSS ya sea por correo electrónico (denuncia.enlinea@imss.gob.mx), de manera presencial o por teléfono (800 623 23 23 opción 5).