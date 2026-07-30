Puebla envía a Marruecos muestrario de 28 productos para impulsar negocio

Puebla, Pue. La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) envió un muestrario de veintiocho productos con la marca Puebla Cinco de Mayo y el distintivo oficial para impulsar su presencia en Marruecos.

Se trata de café, mole poblano, flor y extracto natural de jamaica, pinole de maíz azul, mieles, salsas, aderezos, mermeladas, frutas deshidratadas, especias y sales. También, barras nutritivas, botanas y una amplia variedad de dulces tradicionales.

El titular de la Sedetra, Víctor Gabriel Chedraui, comentó que esta muestra de productos refleja la riqueza agroalimentaria, el valor artesanal y la capacidad de transformación que están llevando a cabo los productores en los municipios, donde apuestan por la diversificación.

Comentó que esta muestra de productos poblanos se presentará ante los sectores turístico, comercial y empresarial del Reino de Marruecos.

Resaltó que tanto en este acercamiento como en otros que se dan a través de las embajadas, se tiene un trabajo permanente para identificar oportunidades de negocio, promover vínculos entre empresas y facilitar el acceso de los productos poblanos a nuevos canales de comercialización.

Ampliar presencia internacional

Indicó que, con los productos enviados con la marca Puebla Cinco de Mayo, se contribuye a ampliar la presencia de las empresas locales en mercados internacionales.

“La marca Puebla Cinco de Mayo constituye una herramienta para posicionar la calidad, identidad y valor agregado de los productos poblanos en mercados con alto potencial de crecimiento”, destacó.

Gabriel Chedraui admitió que Estados Unidos es al que quieren llegar todos por su cercanía, por “el mercado de la nostalgia” que es generado por los migrantes.

A más de un año de lanzarse la marca Puebla Cinco de Mayo, 56 productos son exportados a Estados Unidos, lo que representa un millón de dólares y 19 toneladas enviadas, reportó la Sedetra.

Sostuvo que se generan mayores oportunidades económicas para productores locales, quienes por sí solos es imposible que exporten a la Unión Americana.

Indicó que, con el comercio exterior se ayuda a la diversificación de mercados en favor de los pequeños productores, quienes se van tecnificando para mejorar la elaboración y presentación.