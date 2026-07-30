Pueblos Mágicos de Querétaro trabajan en observaciones para acreditar nombramiento

Querétaro, Qro. Los siete Pueblos Mágicos de Querétaro trabajan en solventar las observaciones de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal para acreditar su nombramiento.

Con base en los nuevos lineamientos de la federación, Bernal, delegación de Ezequiel Montes, y Cadereyta de Montes recibieron la clasificación A que los cataloga como Pueblos Mágicos emergentes, es la categoría más baja de las tres establecidas (A, AA y AAA), explicó la jefa de Departamento de Capacitación y Competitividad Turística, de la Secretaría de Turismo del estado, Saraí Vasthi Zamorano Olvera.

Los otros cinco Pueblos Mágicos —Amealco de Bonfil, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, San Joaquín y Tequisquiapan— recibieron la clasificación Doble A, que describe a los pueblos que están en desarrollo. Por tanto, ningún destino del estado logró la Triple A, que reconoce a los Pueblos Mágicos consolidados.

Esta categorización, explicó, es parte de la nueva Estrategia Nacional del Fortalecimiento de los Pueblos Mágicos, desde el año pasado el gobierno federal emitió nuevos lineamientos con alrededor de 32 secciones que debe cubrir cada destino para justificar su permanencia en el padrón.

Con base en la revisión general, a finales del año pasado la Sectur estableció categorías a los Pueblos Mágicos, mismos que tienen un plazo —de enero a septiembre del 2026— para resolver las observaciones; en septiembre entregarán sus evidencias y les otorgarán una nueva categoría, hasta la próxima evaluación que podría ser de forma anual.

“En el caso de Querétaro, de los siete Pueblos Mágicos, cinco se posicionan como pueblos en desarrollo y dos como pueblos emergentes, uno de ellos es Bernal y uno de ellos es Cadereyta. ¿Por qué surge esto? Porque nos falta evidenciar, ahorita los Pueblos Mágicos -sobre todo Cadereyta y Bernal se encuentra en ese proceso de generar toda la evidencia para poder hacer la carga adecuada en el sistema o el envío a la Federación y que en esta próxima revisión ya tengamos una mejor categoría”, expresó.

Dentro del proceso, el 18 de agosto los Pueblos Mágicos del estado, sus comités ciudadanos y cadenas productivas, sostendrán una reunión de seguimiento, previendo que registren un avance de 60% de las observaciones y en septiembre logren 100 por ciento.

La jefa de Departamento de Capacitación y Competitividad Turística compartió que, de los 177 Pueblos Mágicos que hay en el país, entre 80 y 90% llegó solamente a la categoría AA; añadió que son pocos los destinos que lograron la categoría de excelencia.

Los dos Pueblos Mágicos con mayor desventaja, dijo, trabajan en recabar las evidencias que solicita la Sectur.

“Nos encontramos trabajando en la reunión de las evidencias para que en esta próxima evaluación ya se pueda determinar, (…) existe un mayor compromiso con estos dos Pueblos Mágicos que son los que fueron evaluados con la menor categoría”, dijo.

Gran parte de las requisiciones consisten en entregar evidencias, elaborar documentos, aspectos de promoción turística, por lo que deben reunir información sobre sus celebraciones, eventos consolidados; también, contar con el catálogo de atractivos turísticos, actualizar el padrón de prestadores de servicios turísticos y que cuenten con el Registro Nacional de Turismo, etcétera.

Se espera que a finales del año los municipios sean notificados sobre el estado de su nombramiento como Pueblo Mágico.

Este año, esperan recibir información sobre la metodología a seguir en caso de que algún Pueblo Mágico pierda el nombramiento.

Caso Bernal

Bernal, localizado en Ezequiel Montes, fue el primer destino del estado en obtener el nombramiento de Pueblo Mágico, en el año 2005, distinguido por albergar al tercer monolito más grande del mundo.

La directora de Turismo de Ezequiel Montes, Ivonne Cabrera Camacho, mencionó que las observaciones a este lugar tienen origen en que carecen de reglamentos específicos, debido a que, al ser una delegación, se rige con la normativa del municipio; no obstante, confió en que se mantenga el nombramiento.

“Nosotros no tenemos un reglamento de Pueblo Mágico, a nosotros nos rige el municipio de Ezequiel Montes, entonces, por este tipo de situaciones técnicas estamos generando la documentación pertinente que explique de cierta manera que Bernal Pueblo Mágico no cuenta con un reglamento de turismo propio, puesto que deriva del reglamento municipal”, argumentó.

En este contexto, se anunció la quinta edición de la Expo de Pueblos Mágicos que se llevará a cabo el 8 y 9 de agosto en el municipio de Corregidora, donde se expondrán los destinos, su oferta gastronómica y turística. Se prevé recibir hasta 20,000 visitantes y una derrama de cuatro millones de pesos.