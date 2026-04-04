Agenda legislativa: 3 nuevos derechos laborales que podrían ser una realidad pronto

Este año podrían sumarse tres nuevos derechos laborales, adicional a la jornada de trabajo de 40 horas por semana. El derecho a la desconexión digital, la transparencia salarial y la prohibición del buró laboral, son los temas más avanzados en el Congreso, los tres sólo requieren del aval de una de las dos Cámaras para materializarse.

Los tres proyectos avanzaron en el mes pasado. En el caso de las reformas de desconexión digital aprobado por la Cámara de Diputados y espera su votación en el Senado, la nueva regulación de transparencia salarial fue aprobada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y espera su discusión en el pleno. La reforma de buró laboral fue avalada por la Cámara Alta este mes y será analizada en San Lázaro.

Estos son los nuevos derechos laborales que pueden aprobarse este año en el Congreso y lo que plantean las reformas:

Desconexión digital

Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) busca reconocer el derecho a la desconexión digital para todos los trabajadores; es decir, la posibilidad de abstenerse de contestar mensajes, llamadas y atender tareas laborales al finalizar la jornada, en vacaciones, días de descanso o licencias.

Las modificaciones a la legislación incluyen también incorporar en las obligaciones patronales el respeto a la desconexión digital y el diseño de reglas para regular el derecho.

Transparencia salarial

Los cambios sobre transparencia salarial, como su nombre lo indica, están enfocados en hacer transparentes los criterios para fijar remuneraciones y darle claridad a quienes se postulan a un empleo sobre el salario al que aspiran.

Estas son las modificaciones a la LFT que plantea el proyecto:

Visibilidad del salario y prestaciones en las ofertas de empleo.

Restricción de modificar el salario y condiciones laborales unilateralmente después de la contratación.

Contratos de trabajo con las escalas o rangos retributivos aplicables al puesto y los factores que incidan en la modificación de la remuneración.

Uso de criterios objetivos y transparentes, basados en el valor equivalente del trabajo desempeñado.

Derecho de los trabajadores a acceder a la información sobre las estructuras salariales y los criterios para fijar remuneraciones.

Reglamentos internos de trabajo con las reglas para regular el derecho a la transparencia salarial.

Prohibición del buró laboral

Esta fue la última reforma laboral que avanzó el mes pasado, los cambios a la Ley Federal del Trabajo tienen como finalidad cerrarle la llave a la práctica del buró laboral, las listas negras de trabajadores que influyen en los procesos de reclutamiento.

La reforma a la LFT suma a las prohibiciones patronales el uso de sistemas de registro con datos personales sensibles de los trabajadores separados de sus puestos para limitar o condicionar el acceso o permanencia a un empleo.

Reforma secundaria de jornada laboral, cambio seguro

A la par de estos cambios, un proyecto que es prácticamente seguro que se aprobará es la reforma secundaria para la jornada laboral de 40 horas, si bien la reforma constitucional promulgada el mes pasado dio un plazo mayor al Congreso de la Unión para armonizar la Ley Federal del Trabajo, la expectativa es que estas modificaciones entren en vigor el 1 de mayo de este año.

Aunque la Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, envió también la iniciativa para modificar la LFT, el proyecto será la base de la reforma secundaria, pero puede tener ajustes adicionales. Lo que es casi un hecho que no se moverá, es la obligación patronal de contar con un registro electrónico y la implementación gradual del nuevo límite de tiempo extraordinario.

Otros elementos que tampoco tendrán un revés, porque ya quedaron plasmados en la Constitución, es la jornada laboral de 40 horas por semana, la transición gradual, los nuevos topes de tiempo extra y la prohibición de reducir salarios y prestaciones.

Certificación laboral: ¿Próxima reforma a la LFT?

Esta iniciativa es impulsada por la Presidenta, aún se encuentra en análisis en comisiones del Senado, pero tiene probabilidades de aprobarse este año. Aunque el proyecto no se vincula con nuevos derechos laborales, sí busca garantizarlos para los trabajadores de la industria de agroexportación.

El paquete de reformas enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado incluye una modificación a la LFT para crear una certificación laboral que avale el cumplimiento de obligaciones patronales de empresas agroexportadoras.

Esta certificación laboral, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sería una restricción no arancelaria: es decir, todas las empresas que deseen exportar productos del campo deberán pasar el filtro del cumplimiento de obligaciones laborales, como la seguridad social.