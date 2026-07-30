La Casa de Toño llevaría a Grupo Gigante al segmento de comida mexicana de consumo masivo: Analistas

La eventual adquisición de La Casa de Toño abriría una nueva vía de crecimiento para el negocio restaurantero de Grupo Gigante, al diversificar sus fuentes de ingresos e incursionar en el segmento de comida mexicana de precio accesible, orientado al consumo masivo, donde actualmente no tiene presencia, opinaron analistas.

Actualmente, la división de restaurantes del Grupo le aporta aproximadamente 25%, con Toks como su principal generador de ingresos por número de unidades.

Mientras que el 70% de los ingresos provienen de Office Depot y sus subsidiarias, explicó la analista en Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), Ariel Méndez.

Grupo Gigante tiene un portafolio de restaurantes diversificado, con marcas dirigidas a distintos perfiles de consumo y niveles de poder adquisitivo, entre ellas Toks, enfocado en el segmento familiar. El Farolito, especializado en taquería; Shake Shack, dedicado al segmento de hamburguesas; Panda Express, con su oferta de comida rápida china-estadounidense; y Beer Factory, con una propuesta de comida casual y cervecería artesanal.

Con la eventual adquisición de Casa de Toño, especializada en comida tradicional mexicana como pozole, flautas y otros platillos, Gigante se expandiría en el segmento de consumo masivo al incorporar una marca reconocida, de alta demanda y de consumo frecuente. Lo anterior le permitiría captar clientes en distintos niveles socioeconómicos.

Para los especialistas, los principales atractivos de la cadena son su marca reconocida, una operación estandarizada y ubicaciones con alta afluencia de clientes, así como su alto potencial de expansión. Esto facilitaría su crecimiento.

“El modelo de La Casa de Toño es muy complementario… Es un ladrillo perfecto para entrar a un nicho de mercado donde Grupo Gigante no tiene ningún cliente. Habría que evaluar si todo funciona tal y como dicen los números”, opinó el CEO de TodoRetail, Jorge Quiroga.

Además, el Grupo podría aprovechar su infraestructura inmobiliaria para acelerar la expansión de La Casa de Toño, al facilitar su acceso a nuevas ubicaciones.

“Con las plazas donde están ellos ya van a estar de gane. Lo pueden incluir en sus plazas, en sus canales de comercialización y aprovechar algunos de los espacios que ya tienen”, añadió Jorge Quiroga.

Discrepancias en el valor de la operación

Respecto al valor de la operación, las estimaciones varían entre los analistas. Las proyecciones de TodoRetail apuntan a que la eventual transacción podría ubicarse en alrededor de los 400 millones de dólares, igual que las estimaciones presentadas por Bloomberg.

Aunque el monto final estaría sujeto al proceso de "due diligence", por lo que podría ajustarse a un rango de entre 370 millones y 420 millones de dólares, dependiendo de los resultados de la revisión financiera y operativa.

Por otro lado, el análisis de Grupo Financiero Bx+ coloca a la potencial transacción con un valor de empresa de entre 1,800 y 2,500 millones de pesos bajo un escenario conservador, tomando como referencia múltiplos de mercado de empresas comparables.

Aunque por las características del negocio y las posibles sinergias con Grupo Gigante, una eventual transacción podría concretarse por un monto superior.

“Es más probable una transacción por el doble del valor de la empresa, pero son retos importantes que cada lado tiene que considerar individualmente”, dijo Ariel Méndez.

Además de revisar la información financiera, el CEO de TodoRetail comentó que Grupo Gigante tendría que evaluar los activos, la operación, la estructura laboral y confirmar que el modelo de negocio puede mantenerse una vez concluida una eventual transacción.

Respecto a la estructura de pago, el especialista añadió que de acordarse la adquisición, el pago podría realizarse con una combinación de deuda, recursos propios y acciones.

Con el pago de acciones, los actuales propietarios de La Casa de Toño mantendrían una participación en el negocio tras la operación.

Jorge Quiroga preciso que la transacción todavía requeriría definir los contratos correspondientes y cumplir con las autorizaciones regulatorias, incluyendo la revisión de las autoridades de competencia y los procesos aplicables a Grupo Gigante como empresa pública.

Hasta el momento, Grupo Gigante solo ha confirmado que participa en la evaluación inicial y preliminar de una posible adquisición de La Casa de Toño.

Aclaró que no ha celebrado contratos definitivos ni vinculantes para dicha operación, ni ha acordado un precio o contraprestación alguna, por lo que no existe certeza de que la transacción llegue a concretarse.

Respaldan la operación

Jorge Quiroga consideró que la eventual adquisición de La Casa de Toño sería una operación bien recibida por el mercado, ya que destacó que Gigante es “uno de los mejores cinco Grupos que existen en México”.

Sobre el potencial de generación de valor, explicó que la inversión podría recuperarse a través de la rentabilidad operativa, impulsada por el crecimiento poblacional y el consumo de este tipo de establecimientos, así como por la expansión de la cadena.

“Hoy la evaluación que puede llegar a tener Casa de Toño fácilmente va a ser triplicada por Grupo Gigante en los próximos cinco años. Con que nada más la pongan en las plazas donde están ellos, ya van a estar ganando”, consideró Jorge Quiroga.

Aunque algunos restaurantes atraviesan un entorno complicado por la contracción del consumo y de la economía, La Casa de Toño mantiene una posición favorable debido a su modelo de negocio y al segmento de clientes al que atiende.

Si bien, el especialista reconoció que existe una economía contraída en México y que este escenario podría mantenerse durante los próximos meses, dijo que los restaurantes de este tipo tienen la ventaja de ofrecer una alternativa accesible para los consumidores.

“Hay restaurantes que están viendo una situación muy difícil, pero las filas en La Casa de Toño siguen mostrando que los consumidores de distintos segmentos socioeconómicos están entrando, porque no es un lugar aspiracional ni es un lugar caro; es un lugar donde cualquier persona puede ir a comer”, concluyó.