Afiliatón, programa para acelerar la inscripción al IMSS de personas trabajadoras del hogar

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen una colaboración estratégica para elevar los índices de aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar, un sector que actualmente registra una tasa de afiliación del 2.9 por ciento. Esta cifra se mantiene en niveles bajos a pesar de que el marco legal mexicano establece la obligatoriedad de este derecho.

Pedro Américo Furtado, representante de la OIT para México y Cuba, explicó en entrevista que el gobierno de México ya se ha dado a la tarea de identificar las causas por las cuales no se ha logrado un crecimiento sostenido en el padrón de afiliados. Entre los factores detectados se encuentran la falta de conocimiento sobre el proceso, la persistencia de mitos respecto al costo y los beneficios, así como el temor de los empleadores ante posibles sanciones.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales, detalló, el Estado mexicano ha implementado herramientas tecnológicas que permiten realizar el registro de las personas trabajadoras en un tiempo estimado de 5 a 7 minutos. El proceso incluye el uso de sistemas como CODI para simplificar el flujo de pagos, buscando eliminar las barreras administrativas que anteriormente dificultaban el trámite.

Como parte de estas acciones, se realizó el lanzamiento de una jornada de afiliación masiva (Afiliatón) el pasado día 25 con la participación del SAT. En este marco, se instaló un módulo de atención para resolver dudas y gestionar registros de manera inmediata. Instituciones como las Naciones Unidas (ONU) y diversas empresas, incluyendo tiendas de autoservicio, se han sumado para facilitar la afiliación dentro de sus espacios de negocios.

Como parte de la estrategia de difusión, el IMSS realiza talleres informativos dirigidos a empleadores y centros de trabajo. En estas sesiones se explica el panorama de riesgos financieros que asume un empleador al no contar con la afiliación vigente; por ejemplo, en caso de accidentes de trabajo, el patrón debe cubrir la totalidad de los gastos médicos y las indemnizaciones correspondientes que de otro modo serían absorbidas por el instituto.

Los datos del IMSS indican que el grupo etario con mayor presencia en la afiliación actual se ubica entre los 59 y 71 años. Esta tendencia sugiere que la inscripción al seguro social ocurre con mayor frecuencia cuando la persona trabajadora se encuentra cerca de la edad de jubilación, lo que refleja una visión de la seguridad social enfocada en el retiro antes que en la cobertura de riesgos presentes.

Ante esta situación, la OIT y el IMSS han sumado a empresas de diversos sectores, como tiendas de autoservicio y organismos internacionales, para que funcionen como centros de información y faciliten la afiliación dentro de sus espacios. El objetivo de estas acciones conjuntas es consolidar la política pública mediante la corrección de mecanismos que no han funcionado y el fortalecimiento de la cultura de la prevención laboral.