Puebla impulsa comercialización de productos locales

Puebla inauguró la Tienda Puebla Cinco de Mayo en la Ciudad de México como un nuevo punto de promoción y comercialización de productos locales, con el objetivo de ampliar su presencia en nuevos mercados y generar oportunidades para productores, cooperativas y empresas de la entidad, informó la administración estatal.

El espacio, ubicado en la Oficina de Representación del Gobierno del Estado, reúne 36 marcas y más de 70 artículos de negocios poblanos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la estrategia busca vincular al campo con la actividad económica e industrial para transformar la producción primaria en bienes con mayor valor agregado, así como fortalecer las cadenas productivas de la entidad.

En tanto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, informó que la marca Puebla Cinco de Mayo mantiene un crecimiento mediante el acompañamiento a empresas y pequeños productores para incorporarse a nuevos canales de venta.

El funcionario detalló que las mercancías poblanas ya tienen presencia en 14 sucursales de La Gran Bodega, además de espacios comerciales en Ciudad de México y Guadalajara. Agregó que continúan las gestiones para ampliar su distribución en cadenas como Price Shoes, Chedraui, OXXO y Tiendas 3B.

Gabriel Chedraui agregó que el gobierno estatal trabaja en la apertura de mercados en Texas y Chicago, además del envío de muestras de productos a Canadá.