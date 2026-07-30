El 75% de los prestadores de servicios turísticos de Querétaro cuenta con registro nacional

Querétaro, Qro. De los prestadores de servicios turísticos que operan en la entidad, se estima que 75% está inscrito en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y 25% está fuera de esta norma, de acuerdo con la jefa de Departamento de Capacitación y Competitividad Turística, de la Secretaría de Turismo del estado, Saraí Vasthi Zamorano Olvera.

En total, son 980 los prestadores del estado con registro vigente ante el Registro Nacional de Turismo, operado por la Secretaría de Turismo (Sectur) federal; funge como un catálogo público de los prestadores de servicios turísticos.

Cada municipio, explicó la funcionaria estatal, cuenta con un padrón de prestadores; hay cerca de 18 categorías: entre ellas, de hospedaje, alimentos y bebidas, guías de turistas, transportadoras turísticas y más.

“No en todas (las categorías) entramos porque, por ejemplo, no tenemos un parque temático en Querétaro, hay algunos spas que sí están registrados”, declaró.

Debido a que todos los certificados de inscripción en el Registro Nacional de Turismo tienen una vigencia de dos años, deben ser renovados.

“Ese registro se tiene que renovar cada dos años, por eso a veces baja un poco la cifra, porque si no lo haces de manera consecutiva, digamos que pierdes tu historial y tienes que empezar como si fuera tu primera ocasión en el registro”, refirió.

Entre los siete Pueblos Mágicos del estado, Pinal de Amoles -localizado en la zona serrana- concentra el mayor número de registros ante el Registro Nacional de Turismo.

La carga regulatoria que enfrentan los proveedores turísticos los limita a hacer el trámite de forma expedita, reconoció Saraí Vasthi Zamorano.

“Hay algunos temas importantes que, no por la (falta de) voluntad del prestador de servicios turísticos, (que) no quiera hacerlo, sino que muchas veces el tema de la licencia de funcionamiento, las autorizaciones de protección civil, es algo que los puede llegar a limitar en cuanto a poder hacer su trámite de manera inmediata”, mencionó.

En ese aspecto, la dependencia estatal brinda capacitaciones para que los operadores turísticos se regularicen, incluso, para que generen su alta en el Servicios de Administración Tributaria (SAT) u otras instituciones, con el objetivo de que tengan los documentos que acrediten su certificado en el Registro Nacional de Turismo.

También han emprendido jornadas del Registro Nacional de Turismo, para que los prestadores que no estén regularizados reciban apoyo con el trámite; este proceso es uno de los puntos que incide en la evaluación que la Sectur realiza a los Pueblos Mágicos para establecerles una categoría (con base en la nueva metodología federal).

El turismo es una importante rama económica del estado; en el 2025, generó una derrama de 33,800 millones de pesos.