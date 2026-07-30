Corea del Sur, próximo mercado para aguacate jalisciense: Sader

Guadalajara, Jal. Aunque la política arancelaria de Estados Unidos no ha afectado las exportaciones de aguacate jalisciense a ese país, productores y autoridades locales seguirán insistiendo en abrir nuevos mercados, y el más próximo podría ser Corea del Sur, afirmó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Eduardo Ron.

Detalló que el proceso para acceder al mercado surcoreano registra avances significativos, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) enviara a las autoridades de ese país el plan de análisis de riesgos fitosanitarios.

"Vamos muy avanzados con el tema de Corea del Sur. Ya enviamos a Senasica y Senasica ya remitió el plan de riesgos a Corea del Sur. Sin duda será un mercado muy interesante, donde el gusto por el aguacate es muy amplio, y estamos seguros de que pronto estaremos dando el banderazo de salida al primer contenedor con productores de Jalisco", subrayó el funcionario estatal.

De acuerdo con Ron Ramos, hasta ahora no existe ninguna afectación derivada de las amenazas de nuevos aranceles a productos agrícolas mexicanos.

"Obviamente hay incertidumbre; el presidente de Estados Unidos nos tiene en una incertidumbre constante con el tema de los aranceles, pero hasta ahorita no tenemos nada. La verdad es que yo no creo que pase", enfatizó.

"El sector hortofrutícola de México es muy importante para Estados Unidos y el ponerle aranceles o manejar el tema de la estacionalidad, impactaría directamente en presiones inflacionarias para Estados Unidos y afectaría al consumidor americano. Entonces, tenemos causas reales para pensar que no va a suceder", ahondó.

Tras la autorización para exportar aguacate jalisciense a Estados Unidos, la entidad cuenta con más de 44,500 hectáreas registradas de las cuales, alrededor de 24,000 están certificadas para enviar fruta al mercado estadounidense.

El funcionario destacó además la importancia económica de esta agroindustria para la entidad ya que genera alrededor de 20,000 empleos directos y más de 45,000 indirectos, con una producción superior a 300,000 toneladas anuales, de las cuales aproximadamente la mitad se destina a los mercados internacionales.

Proyecciones positivas

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), Saúl Medina, adelantó que la producción estatal crecerá alrededor de 5% durante la presente temporada.

Explicó que, aunque Jalisco concentra apenas 12% de las hectáreas de todo el país autorizadas para exportar a Estados Unidos, durante determinadas temporadas de producción, llega a aportar más de una cuarta parte del volumen nacional que se envía a ese destino.

"Esta semana por ejemplo, Jalisco representa más del 25% de todo el volumen que se cosecha en todo el país para Estados Unidos, porque es cuando nosotros tenemos una ventaja sobre Michoacán ya que salimos cerca de 12 semanas antes que ellos. Jalisco toma un rol importantísimo en hacer a México un país más dominante. Cerca del 60% del aguacate en Jalisco se exporta, pareciera un número bajo, pero también acuérdense que vivimos en el país que mayor consumo per cápita tiene", precisó Medina Tejeda.

Detalló que actualmente, el aguacate mexicano llega a más de 32 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, diversas naciones de Europa, además de mercados en Medio Oriente, Panamá, Argentina y Chile.

Congreso del Aguacate

Además de su estrategia de diversificación de mercados, la industria buscará fortalecer su competitividad mediante innovación tecnológica por lo que del 26 al 28 de agosto se realizará el Congreso del Aguacate 2026 en Ciudad Guzmán, mismo que reunirá a más de 1,700 participantes, 100 empresas expositoras y 10 asociaciones del sector.

El titular de SADER señaló que este foro contribuirá a impulsar la transferencia de tecnología y el desarrollo económico de las regiones productoras del sur de Jalisco.

"Tenemos que estar a la vanguardia. La tecnología va cambiando y, aunque la producción de aguacate ya es altamente tecnificada, los productores tienen que seguir mejorando para no quedarse atrás", puntualizó.