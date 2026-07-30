Chile y Venezuela anuncian un acuerdo para reactivar relaciones consulares

Chile y Venezuela acordaron reactivar sus relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación ⁠plena de los vínculos ⁠bilaterales, anunciaron el jueves los países sudamericanos.

Las naciones dejaron sus vínculos consulares a inicios de 2025 luego de que el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro ordenara el cese de las funciones en medio de tensiones entre ambos países.

"A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico", dijo el presidente chileno José Antonio Kast tras conocerse el acuerdo.

"Quiero valorar ⁠la disposición del gobierno ⁠venezolano y saludar ⁠a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición ⁠a avanzar en esta hoja de ruta conjunta", agregó.

El anuncio del acuerdo no especificó los plazos para la normalización de los servicios.

El pacto señala que el "proceso se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los ⁠principios de respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del Derecho Internacional".