Diseño, tecnología y nuevas energías: la propuesta de GAC para México

En un mercado automotriz en acelerada transformación, la adopción de nuevas tecnologías de movilidad no ocurre al mismo ritmo para todos los conductores.

Las distancias diarias, el acceso a infraestructura de carga, las preferencias de manejo y el presupuesto dictan necesidades completamente distintas.

Entender que la movilidad sustentable no sigue una sola vía es el pilar central de GAC México, marca que consolida su presencia nacional con un portafolio de 10 modelos diseñado para ofrecer una alternativa precisa para cada perfil de usuario.

A través de su clara estrategia multienergía, GAC rompe con el enfoque único tradicional al integrar cuatro tecnologías de propulsión complementarias:

Gasolina (ICE): Motores tradicionales de alta eficiencia. Híbridos autorrecargables (HEV): Ahorro de gasolina sin necesidad de enchufar el auto. Híbridos enchufables (PHEV): Manejo eléctrico en ciudad y gasolina para tramos largos. 100% Eléctricos (BEV): Cero emisiones y lo último en tecnología.

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Para comprender cómo esta propuesta combina diseño premium, innovación tecnológica y practicidad diaria, abordaremos el ecosistema de la marca a través de los cinco vehículos clave que mejor encarnan este salto evolutivo en el mercado mexicano.

​1. EMZOOM (ICE): La eficiencia dinámica de la gasolina

Para quienes buscan una transición gradual, un vehículo accesible o realizan trayectos constantes donde la simplicidad de la gasolina sigue siendo la mejor aliada, el EMZOOM lidera la propuesta de combustión interna eficiente (ICE).

Este B-SUV destaca por su diseño angular de corte futurista y una puesta a punto pensada para el entorno urbano e interurbano.

Destaca por su diseño moderno con líneas marcadas y una respuesta ágil para la ciudad y carretera. Con su motor 1.5L Turbo de 174 caballos de fuerza y transmisión automática de doble embrague (7 velocidades), demuestra que los autos a gasolina modernos siguen ofreciendo un gran balance entre rendimiento, respuesta rápida y buen precio.

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​2. GS4 MAX HEV: El salto inteligente hacia el consumo eficiente

Como escalón intermedio en el segmento de los SUV compactos, el GS4 MAX HEV acerca la tecnología híbrida autorrecargable a un amplio espectro de conductores.

Cómo funciona: Combina un motor a gasolina de 2.0L con un motor eléctrico que trabaja de forma conjunta.

Gran ventaja: Ofrece un excelente rendimiento de combustible de hasta 21.4 km/L combinando ciudad y carretera. Recarga su propia batería al frenar y desacelerar, sin necesidad de conectarse a la corriente.

Ideal para: Conductores urbanos que buscan reducir sus gastos de gasolina diarios sin preocuparse por la autonomía al salir a carretera.

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​3. GS8 HEV: Sofisticación de gran formato y tracción inteligente

El GS8 HEV representa la interpretación más refinada de la tecnología híbrida autorrecargable dentro del portafolio. Diseñado como un SUV mediano de tres filas de asientos, combina el espacio familiar y ejecutivo con un desempeño dinámico de alto nivel.

Su sistema híbrido ofrece 244 caballos de fuerza y cuenta con tracción en las cuatro ruedas (AWD). Es la opción ideal para quienes viajan seguido en carretera o llevan a toda la familia con alto nivel de comodidad, asistentes inteligentes de manejo y el ahorro de un motor electrificado que no requiere tiempos de espera para cargar.

​4. GS7 PHEV: Lo mejor de dos mundos para el largo alcance

Para los usuarios que desean experimentar el manejo 100% eléctrico en su rutina diaria, pero necesitan eliminar por completo la "ansiedad de rango" en viajes largos, el GS7 PHEV abandera la tecnología híbrida enchufable de la marca.

Modo eléctrico puro: Su batería permite realizar traslados cotidianos en ciudad a cero emisiones con un rango eléctrico independiente.

Autonomía combinada: Al acoplar el motor térmico con el sistema eléctrico de alto rendimiento, alcanza más de 1,000 km de autonomía total en trayectos acumulados.

Flexibilidad: Permite recargar en casa o en estaciones públicas, pero mantiene la versatilidad de repostar gasolina cuando se requieren viajes imprevistos o rutas de larga distancia.

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​5. AION UT (BEV): Electrificación pura y nativa para el entorno urbano

En el extremo más avanzado de la electrificación se encuentra el AION UT, la propuesta completamente eléctrica (BEV) enfocada en la movilidad compacta e inteligente.

Al estar construido sobre una plataforma hecha exclusivamente para autos eléctricos, aprovecha al máximo el espacio interior para los pasajeros.

Ofrece una autonomía de hasta 420 kilómetros por carga, aceleración instantánea y un costo de uso por kilómetro mucho menor al de un auto convencional, siendo la herramienta ideal para quienes ya dieron el paso definitivo hacia la movilidad cero emisiones.

Con estos cinco modelos, GAC México busca demostrar que la clave para la movilidad del futuro no es imponer una sola tecnología, sino dar a cada conductor la libertad de elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades diarias.