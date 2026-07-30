¿Tienes un score crediticio negativo? Descubre cómo recuperarlo y cuándo se borran las deudas

Nada es para siempre, dice un dicho popular. Tener un score crediticio negativo no es el fin del mundo, ni mucho menos una cadena perpetua para tu situación financiera. Si bien es una condición compleja, es posible recuperar el control de tu economía y revertir esa mala calificación para abrir, nuevamente, las puertas del crédito.

El historial crediticio es como tu currículum ante instituciones otorgantes de financiamiento. Este documento es generado por las sociedades de Información Crediticia (SIC) autorizadas (Buró de Crédito y Círculo de Crédito), e incluye información sobre el comportamiento de tus pagos bancarios y no bancarios.

Contar con una buena evaluación te permite acceder al crédito de manera más sencilla y bajo mejores condiciones; en cambio, una score negativo dificulta el proceso, incluso lo obstruye por completo.

Sin embargo, como dice el dicho, nada es para siempre: “tener un score crediticio afectado por impagos o quitas no significa que esa situación sea permanente”, señala Luis Rangel, vicepresidente de Crédito en Kueski.

De acuerdo con el especialista, es una situación que se puede revertir con perseverancia y constancia. “no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual, en el que un buen comportamiento de pago y un manejo responsable del crédito pueden hacer una diferencia con el paso del tiempo”.

¿Acciones para mejorar tu score crediticio?

Lo primero que debes hacer, comenta, es recuperar el control de tus finanzas, entender cuánto se debe, a quién, en qué condiciones y establecer un plan para cumplir con esos compromisos. A partir de ahí, mantener los pagos al corriente y hacer un uso responsable del crédito son las acciones que, con el tiempo, ayudan a reconstruir el historial crediticio.

También es importante cambiar la forma en que vemos el Buró de Crédito. Muchas personas creen que un mal score es definitivo o que "estar en Buró" significa que ya no podrán acceder a un crédito. En realidad, todas las personas que tienen o han tenido un financiamiento forman parte de él; “lo que hace la diferencia es el comportamiento de pago, ya que esa información se actualiza de manera constante conforme las instituciones reportan el cumplimiento de las obligaciones financieras”, señala.

Lo ideal sería pagar tus deudas pendientes. Puedes acercarte con tu acreedor y pedir una reestructura o cualquier otro convenio que te permita liquidar ese pasivo. Si tu situación económica te lo impide, puedes buscar una quita, es decir, un descuento de tu saldo original, el cual puede ser de hasta 90 por ciento.

Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, considera que siempre será mejor usar la quita que dejar la deuda a la deriva. Si bien ambas decisiones generan una nota negativa en el historial crediticio, el impago siempre será más castigado por los otorgantes de financiamiento.

Además, dice, algo muy importante que debes tener en cuenta es que pagar con quita es liquidar la deuda y, con ello, desactivas la posibilidad de una eventual demanda judicial en un futuro.

¿Cómo integro un plan de saneamiento financiero?

A la par de esta situación debes integrar un plan de saneamiento de tus finanzas. Este proceso incluye saber qué te llevó a caer en cartera vencida, para no cometer el mismo error si fue un problema de mala educación financiera. “La experiencia habrá servido si aprendemos, si no, el riesgo es volver a caer en lo mismo y empeorar la situación”.

De acuerdo con los expertos, una forma de ir “limpiando” tu score crediticio es con el uso de otros créditos, “pero siempre pagando en tiempo y forma, es la manera de ir generando confianza entre las instituciones de crédito”, dice Natali Largada, asesora de ahorro y retiro.

Entidades como las sociedades Financieras Populares (Sofipo), entre ellas Klar, Nu (que pronto será banco) y DiDi, otorgan financiamiento de manera rápida, incluso algunas sin revisar el Buró de Crédito. En la mayoría de los casos son tarjetas de crédito con líneas pequeñas y altas tasas de interés, por el nivel de riesgo que están asumiendo.

También están las tarjetas garantizadas, las cuales son una buena herramienta para demostrar que puedes ser acreedor a préstamos, señala Paulina Casso, especialista en educación financiera. En este caso, tu aportas la cantidad que va a ser la base del crédito que te van a otorgar. De esta manera, el riesgo que corre la entidad financiera es menor. Después de un tiempo que demuestras que eres buen pagador, te dan un plástico convencional, incluso con mayores beneficios.

Santander recomienda no utilizar más de 50% del límite de tu tarjeta de crédito, como una señal de que no vives de él.

También ayuda, señala González, abrir una cuenta de ahorro, la cual refleja que tienes mayor estabilidad financiera y un mejor control de tu dinero. Otra forma de generar una mejor evaluación es tener servicios (como la luz) a tu nombre y pagarlos en tiempo y forma.

“Reconstruir un buen perfil financiero sí es posible. Nuestra experiencia nos muestra que más de 60% de los usuarios considera que gracias al historial crediticio que han generado con la institución han podido acceder a otro tipo de productos financieros (71 por ciento). Esto refleja que, cuando una persona logra recuperar estabilidad financiera y mantiene un buen comportamiento de pago, también puede ampliar sus oportunidades de acceso a otros productos financieros”, expuso el especialista de Kueski.

¿Cuánto duran las deudas en tu score crediticio?

De acuerdo con empresa reparadora de crédito Bravo, las notas negativas se eliminan según el monto:

Deudas menores a 25 Unidades de Inversión (Udis): un año.

De 25 a 500 Udis: dos años.

De 500 a 1,000 Udis: cuatro años.

Mayores a 1,000 Udis: hasta seis años.

Considera que una Udi tiene un valor de 8.7996 pesos (18 de julio) y que éste cambia diario en función de la inflación.

El tiempo comienza desde la última actualización, no desde que dejaste de pagar. “Evita promesas falsas de empresas que ‘borran el Buró’. Eso no existe”, destaca la firma.

¿Qué dice la Condusef?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) asegura que lo más importante es conocer tu reporte de crédito. Puedes solicitarlo sin costo una vez al año en el portal oficial del Buró de Crédito o de Círculo de Crédito.

La institución da estos consejos: