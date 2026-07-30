Javier Milei anuncia reforma del banco central para evitar que financie al Tesoro argentino

El presidente argentino, Javier Milei, ⁠anunció el jueves una reforma de la carta orgánica del banco central que pretende evitar que la entidad financie ⁠al Tesoro de la Nación, como ⁠parte de la lucha del mandatario contra la inflación.

El proyecto debe ser enviado al Congreso, donde se espera que sea aprobado con el amplio respaldo de los aliados de la gestión ultraliberal.

"La reforma de la carta orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la política", señaló Milei en un mensaje grabado de televisión.

"La misión central del banco central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La inflación es un fenómeno monetario", añadió.

El proyecto prevé también afianzar la autonomía del banco central, ya que la remoción de su titular será mucho más difícil con la nueva norma.

El presidente había prometido durante su campaña electoral de 2023 que eliminaría una inflación que ese año -luego de una abrupta devaluación del peso aplicada por ⁠Milei tras asumir el cargo- alcanzó un ⁠pico del 211%. ⁠Los expertos esperan una inflación del 30% para 2026.

El gobierno, que aplicó ⁠un severo ajuste del gasto desde que asumió a fin de 2023, ha atribuido a la emisión monetaria para financiar al Tesoro y al desequilibrio fiscal -que Milei revirtió- la responsabilidad de la alta inflación que sufre el país hace años.

El mandatario informó que el gobierno también propondrá al Congreso una reforma que impida ⁠la aprobación de presupuestos deficitarios -lo que dispararía un "shutdown" de la gestión al estilo estadounidense- y una desregulación de los mercados de capitales y de seguros.