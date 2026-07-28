México pierde 19 millones de días de trabajo por incapacidades laborales

En el último año las ausencias por incapacidades laborales representaron una pérdida de más de 19 millones de días de trabajo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto se debe a los más de 2.5 millones de certificados de riesgos de trabajo emitidos en 2025.

El dato fue compartido por el IMSS a través de su Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos 2025-2026 enviado al Congreso de la Unión. En el documento, el Instituto reconoce que el año pasado creció 7% anual la expedición de certificados de incapacidad del Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT), aunque este crecimiento “se explica, en gran medida, por el aumento de la población asegurada con derecho a este beneficio, la cual ha crecido a una tasa promedio anual del 3 % en los últimos 5 años”, puntualiza la autoridad.

“Los subsidios con cargo al SRT se otorgan una vez que el personal médico del Instituto certifica que la persona trabajadora sufrió un accidente o enfermedad de origen laboral. Estos subsidios se cubren desde el primer día de la incapacidad, sin requerir semanas previas de cotización, y se pagan al 100% del salario registrado al momento del siniestro”, explica el IMSS.

Los más de 19 millones de días subsidiados por incapacidades laborales generaron una erogación al IMSS de 8,974 millones de pesos, un gasto que aumentó a tasa anual en 12% y es atribuido por el Instituto al “crecimiento de la población asegurada y al alza en el salario base de cotización”.

Pero más allá de los datos fríos, la información del IMSS muestra una realidad más preocupante: la falta de prevención de enfermedades y accidentes en las empresas genera una pérdida a todos. Para las personas, hay una merma en la salud; para las finanzas públicas implica una erogación importante de recursos y para las propias organizaciones privadas, hay un costo oculto por las implicaciones del ausentismo, como una baja en la productividad.

El desafío no es exclusivo de México, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en el mundo más de 395 millones de trabajadores tiene una lesión laboral no mortal.

“En todo el mundo, millones de personas siguen enfrentándose a condiciones laborales inseguras e insalubres que pueden provocar lesiones, enfermedades o incluso la muerte”, advierte la OIT.

De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, por sus siglas en inglés), cuando hay deficiencia en las estrategias de prevención se utilizan recursos valiosos a atender enfermedades y lesiones que son prevenibles.

“Desde los trabajadores individuales hasta los sistemas nacionales de salud, todos salen perjudicados cuando se descuida la seguridad y salud en el trabajo. Pero esto significa que todos pueden beneficiarse de mejores políticas y prácticas”, señala el organismo.

Los beneficios en la prevención en el trabajo

La EU-OSHA destaca algunos beneficios de contar con una estrategia de prevención de salud ocupacional sólida, tanto para las empresas como para los trabajadores.

Estos son los efectos positivos que se obtienen:

Mayor productividad gracias a una menor tasa de absentismo por enfermedad.

Reducción de los costos de atención médica

Mantener a los trabajadores mayores en el mercado laboral.

Estimular métodos y tecnologías de trabajo más eficientes.