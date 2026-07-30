De 483,000 disputas, 84% fueron resueltas por conciliación: balance con el que Domínguez deja el CFCRL

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) cerró una etapa en la transformación del modelo de justicia del país. El 29 de julio de 2026 concluyó el periodo de seis años de Alfredo Domínguez Marrufo como director general de la institución, tras haber sido designado por el Senado de la República el 29 de julio de 2020 para encabezar el despliegue de la reforma laboral.

De acuerdo con el reporte que emitió el CFCRL durante la gestión de Domínguez Marrufo, el índice de conciliación previa se elevó del 72% acumulado hasta un 84% registrado en 2026, lo que permitió resolver 483,000 disputas individuales sin necesidad de agotar la vía jurisdiccional y recuperar más de 121,000 millones de pesos para los trabajadores.

En el ámbito colectivo, el organismo procesó cerca de 8,000 convenios y contuvo el riesgo de paro laboral en el 99.5% de los expedientes bajo su jurisdicción. La actividad del Centro incluyó además la depuración del mapa sindical mediante la votación de 30,549 contratos colectivos en procesos de legitimación con el voto directo de más de 5 millones de trabajadores. En el ámbito registral, se expidieron 27,000 constancias de representatividad, de las cuales 16,000 se tradujeron en la firma de nuevos contratos colectivos.

A esto se suma la asignación de 7,000 tomas de nota y el registro de 342 nuevos sindicatos y 36 federaciones o confederaciones, incorporando a 1,103 mujeres en puestos directivos sindicales.

El desahogo de estas tareas registrales y de conciliación se llevó a cabo en un entorno caracterizado por la contingencia sanitaria, la necesidad de formar personal especializado sobre la marcha y las restricciones presupuestarias que condicionaron la operación de la institución, con mayor acento durante los meses de 2026.

Observatorio laboral destaca avance institucional y retos presupuestales

El Observatorio de la Reforma Laboral emitió una postura sobre la conclusión de este ciclo directivo, en la que analizó el desempeño del organismo en la aplicación de las reglas de democracia sindical y conciliación.

La agrupación de especialistas y actores del sector laboral señaló que la institución mantuvo la certeza en los procedimientos registrales a pesar de actuar bajo limitaciones de gasto operativo, falta inicial de cuadros técnicos capacitados y un marco de austeridad presupuestal que se mantuvo hasta el cierre del periodo en 2026.

El análisis del observatorio resaltó la importancia del Centro como órgano descentralizado con autonomía de gestión, de cara al proceso institucional en el Senado de la República para nombrar a la persona que asumirá la titularidad del organismo por los próximos seis años.