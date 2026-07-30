China elevará compra de sorgo sinaloense

El gobierno de Sinaloa informó que China incrementará de 1 millón a 1.2 millones de toneladas su compromiso de compra de sorgo sinaloense. Como parte del proceso de exportación, prevé enviar dos contenedores del grano a mediados de agosto para realizar pruebas y su procesamiento.

El secretario de Agricultura y Ganadería estatal, Ismael Bello Esquivel, explicó que después de esta etapa ambos gobiernos firmarán una serie de acuerdos para dar certidumbre jurídica a las exportaciones. El grano será utilizado en la elaboración de una bebida tradicional china, por lo que deberá cumplir minuciosos procesos de sanidad e inocuidad.

El funcionario señaló que, derivado de esta apertura comercial, el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable acordó ampliar la superficie sembrada del cereal de 18,619 hectáreas en el ciclo anterior a 215,050 hectáreas para el próximo ciclo otoño-invierno.

Agregó que la producción se desarrollará bajo esquemas de agricultura por contrato, con el objetivo de brindar certeza tanto a productores como a compradores y cumplir con la demanda del mercado chino.

Bello Esquivel indicó que la expansión del cultivo también impulsará la reconversión agrícola en la entidad, al convertir al sorgo en el segundo cultivo más importante de Sinaloa y contribuir al ahorro de agua, ya que consume hasta cinco veces menos líquido que el maíz.