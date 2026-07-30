Guanajuato impulsa la exportación artesanal

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) de Guanajuato organizó una agenda de negocios de cuatro días con un comprador internacional de la empresa estadounidense Cactus Canyon Ceramics, con el objetivo de vincular a 11 talleres artesanales de Dolores Hidalgo con nuevos mercados.

De acuerdo con información estatal, la iniciativa busca fortalecer la competitividad y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) guanajuatenses, así como generar mayores oportunidades económicas mediante la internacionalización de artículos locales.

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La firma estadounidense, especializada en la comercialización de productos artesanales y cerámicos, busca desarrollar proveedores mexicanos para atender la creciente demanda de sus distintos canales de venta, entre ellos Amazon, Walmart, redes sociales y su sitio web.

Durante su visita a la entidad, el comprador conoció la capacidad productiva y propuesta de valor de los talleres participantes, quienes presentaron piezas artesanales con potencial de exportación. Asimismo, reconoció la organización de sus procesos y la preparación para atender los requerimientos del mercado internacional.

Entre los criterios solicitados por Cactus Canyon Ceramics se encuentran procesos de fabricación libres de plomo, estrictos controles de calidad, seguridad para el consumidor y capacidad para atender pedidos.