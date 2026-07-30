Irak niega haber autorizado ataques de EU y Arabia Saudita en su territorio contra grupos proiraníes

Irak negó este jueves que haya autorizado los recientes ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita en su territorio, que dejaron una veintena de milicianos proiraníes muertos.

Washington había asegurado que la ofensiva lanzada el miércoles fue coordinada con Bagdad.

"El gobierno no tenía conocimiento" de estas acciones y "no aprobó ningún ataque contra lugares o grupos específicos en Irak", dijo el portavoz Haider al Aboudi en la televisión estatal.

Los ataques dejaron al menos 20 milicianos muertos, entre ellos cinco iraníes, según las Fuerzas de Movilización Popular (Hashed al Shaabi), una alianza armada iraquí que incluye grupos proiraníes.

Estados Unidos ejerce una creciente presión sobre Bagdad para desarmar esos grupos, que intervinieron en la guerra en Oriente Medio en apoyo a Teherán, con ataques a instalaciones estadounidenses en Irak y en toda la región.