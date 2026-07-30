Eclipse lunar de agosto 2026: Cuándo, a qué hora y cómo ver la "Luna de sangre" en México

México será uno de los países privilegiados para observar el eclipse lunar parcial del próximo 27 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico que cubrirá hasta el 96% del disco lunar, provocando que la Luna adquiera una tonalidad rojiza similar a la llamada "Luna de sangre".

El evento será el último eclipse visible de 2026 y podrá apreciarse a simple vista desde prácticamente todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Cuándo será el eclipse lunar?

El eclipse iniciará la noche del jueves 27 de agosto y concluirá durante la madrugada del viernes 28 de agosto. Aunque se trata de un eclipse parcial, la sombra de la Tierra cubrirá entre el 93% y el 96% de la superficie lunar, por lo que el espectáculo visual será muy parecido al de un eclipse total.

Además de México, también podrá observarse en gran parte de América, Europa, África y algunas regiones del oeste de Asia.

Horarios del eclipse en México

De acuerdo con los horarios del centro del país, estas serán las principales fases del fenómeno:

19:23 horas: inicio del eclipse penumbral.

20:33 horas: comienza el eclipse parcial.

22:12 horas: punto máximo del eclipse.

23:51 horas: termina la fase parcial.

01:01 horas del 28 de agosto: finaliza el eclipse.

El momento más esperado será alrededor de las 22:12 horas, cuando la Luna alcanzará su mayor cobertura y mostrará un intenso tono rojizo.

¿Por qué la Luna se verá roja?

El color rojizo se produce porque, durante el eclipse, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

La luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre pierde principalmente los tonos azules, mientras que las longitudes de onda rojas y anaranjadas continúan su recorrido hasta iluminar la superficie lunar, generando el característico efecto conocido como "Luna de sangre". Aunque en esta ocasión el eclipse no será total, el alto porcentaje de cobertura hará que la apariencia sea muy similar.

¿Se necesitan lentes especiales?

No. A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar puede observarse sin ningún tipo de protección ocular, ya que no representa riesgos para la vista. Sin embargo, quienes cuenten con binoculares o un telescopio podrán apreciar con mayor detalle los cambios en la superficie lunar conforme avanza la sombra terrestre.

Recomendaciones para observar el eclipse

Para disfrutar mejor del fenómeno, especialistas recomiendan:

Buscar un sitio con cielos despejados.

Alejarse de la contaminación lumínica.

Elegir un lugar con buena vista hacia el horizonte.

Utilizar binoculares o telescopio si se desea observar más detalles, aunque no son indispensables.

Un evento poco común

El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los próximos años, ya que ofrecerá una cobertura excepcionalmente profunda del disco lunar.

Después de este evento, los siguientes eclipses visibles tendrán características menos espectaculares, por lo que esta será una de las mejores oportunidades para disfrutar de una "Luna de sangre" desde México sin necesidad de equipo especializado