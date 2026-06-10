¿Se jugará bajo la lluvia? El pronóstico del clima para la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La cuenta regresiva para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llegado a su fin. Sin embargo, además de la expectativa por el partido inaugural entre México y Sudáfrica, miles de aficionados mantienen la atención puesta en otro factor clave: el clima.

De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México enfrentará condiciones de cielo nublado, lluvias y posibles tormentas eléctricas durante este jueves 11 de junio, fecha en la que se celebrará la ceremonia inaugural y el primer encuentro del torneo en el Estadio Ciudad de México.

¿Lloverá durante el México vs Sudáfrica?

Aunque no es posible determinar con absoluta precisión si la lluvia coincidirá exactamente con el silbatazo inicial, los modelos meteorológicos indican una alta probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche, horario en el que se desarrollarán tanto la ceremonia inaugural como el partido entre México y Sudáfrica.

Las previsiones apuntan a:

Cielo mayormente nublado durante gran parte del día .

. Probabilidad elevada de lluvia por la tarde y noche.

Posibles tormentas eléctricas .

. Caída de granizo en algunas zonas de la capital.

Temperaturas máximas entre 23 y 25 grados Celsius .

. Rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Por ello, las autoridades recomiendan a los asistentes mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar medidas preventivas como portar impermeable y contemplar tiempos adicionales de traslado.

Pronóstico del SMN para la zona del Estadio Ciudad de México

Según el reporte meteorológico, durante la mañana del jueves 11 de junio se esperan temperaturas de entre 14 y 16 grados Celsius, con cielo nublado y vientos moderados.

Para el horario previsto del encuentro, alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde, la temperatura oscilará entre los 23 y 25 grados Celsius, con vientos cercanos a los 20 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de hasta 60% en la zona sur de la capital.

Hacia la tarde noche, cuando concluya la actividad inaugural, el termómetro descenderá a entre 16 y 18 grados Celsius, mientras que persistirá la posibilidad de tormentas y precipitaciones.

Mundial 2026: Ceremonia inaugural y horarios

Todo está listo para el arranque de la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con el programa oficial, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:

09:00 horas: Apertura de puertas del estadio.

11:30 horas: Inicio de la ceremonia inaugural.

13:00 horas: Partido México vs Sudáfrica.

La ceremonia contempla un espectáculo cultural y musical con la participación de artistas internacionales y figuras representativas de la música latinoamericana.

Incertidumbre sobre el FIFA Fan Fest en el Zócalo

A menos de 24 horas de la inauguración del Mundial 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que en las próximas horas se definirá el futuro del FIFA Fan Fest previsto en el Zócalo capitalino.

La mandataria señaló que el gobierno local analiza las condiciones de seguridad y logística para el evento, que podría reunir entre 60,000 y 80,000 personas, en medio de la presencia del campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de otras manifestaciones instaladas en el Centro Histórico.

"Les vamos a informar posteriormente la definición y rápidamente les diremos qué vamos a hacer respecto al Fan Fest del Zócalo", declaró Brugada al ser cuestionada sobre la viabilidad del evento.

La jefa de Gobierno reiteró que no habrá acciones para reprimir las protestas y llamó a los manifestantes a ejercer su derecho a la libre expresión sin afectar a terceros. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de anunciar la decisión final mediante un mensaje en video o una conferencia de prensa de última hora.

La incertidumbre también alcanza a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció que aún no define dónde observará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, debido a que sigue pendiente la determinación sobre las actividades en el Zócalo. No obstante, recordó que la capital cuenta con 18 sedes alternas del FIFA Fan Fest donde los aficionados podrán seguir gratuitamente el arranque de la Copa del Mundo.