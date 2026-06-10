La Copa del Mundo llega a México en la cuenta regresiva rumbo al Mundial

A días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México recibió el Trofeo Oficial de la Copa del Mundo como parte de su recorrido previo al torneo, en un evento celebrado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de Coca-Cola México, organizadores del Mundial y figuras históricas del fútbol como Roberto Carlos y Hugo Sánchez participaron en la ceremonia, donde se destacó el significado social, cultural y deportivo que tendrá la justa mundialista para el país.

Durante su intervención, Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, señaló que el trofeo simboliza mucho más que una competencia deportiva.

Trophy Tour

“Este trofeo significa mucho más que una copa. Representa los sueños de generaciones enteras por alcanzarlos. Representa los valores del fútbol, la disciplina, el trabajo en equipo, la constante preparación y los muchos sacrificios que también hay que hacer cuando alguien se dedica a un deporte de alto rendimiento”, afirmó.

Cuevas destacó que el trofeo recorrió nueve ciudades mexicanas y fue visto por más de 100,000 personas. Asimismo, aseguró que el país se encuentra preparado para recibir la máxima competencia futbolística.

“México está listo. México espera al mundo. Estamos a días de que nuestro país vuelva a ser historia como sede de la Copa Mundial de la FIFA por tercera ocasión”, expresó.

La funcionaria recordó que se espera una audiencia superior a 1,000 millones de personas para el partido inaugural y subrayó que las obras de infraestructura y los planes operativos ya fueron concluidos y probados en eventos previos.

Además, resaltó algunas de las acciones que buscan conformar el legado social del torneo, entre ellas la construcción de más de 4, 200 canchas deportivas en el país y la realización de la Copa Escolar más grande en la historia de México, con la participación de más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los momentos más esperados también fue la participación del exfutbolista brasileño Roberto Carlos, campeón del mundo en 2002, quien compartió la emoción de reencontrarse con el trofeo.

“La sensación de tocar un trofeo como este significa mucho trabajo, trabajo, familia, unión”, comentó.

Mientras que Hugo Sánchez agradeció la invitación y compartió una anécdota relacionada con el trofeo de la Copa del Mundo. “Agradezco la invitación de este tour del trofeo, que me da envidia, de Roberto Carlos, que encima se reivindicaba diciendo que hay un reglamento que solamente dos campeones y las otras autoridades pueden tocar. Ya me hubiera gustado tocar el trofeo en el 86, que fue una oportunidad interesante”, comentó el exfutbolista mexicano.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó la relevancia que tendrá la capital del país como una de las sedes del Mundial de 2026 y reconoció a Roberto Carlos y Hugo Sánchez por su trayectoria y el cariño que despiertan entre los aficionados mexicanos.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, celebró que la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca fuera una de las sedes del recorrido y aseguró que el Mundial representa una oportunidad para que nuevas generaciones encuentren motivación en el deporte.

“Queremos que cada niña, cada niño y cada joven que hoy vea esta copa entienda que los sueños sí pueden alcanzarse, que no hay nada imposible cuando se trabaja con disciplina y cuando se cree en uno mismo”, indicó.

Con el arranque del Mundial cada vez más cerca, el recorrido del Trofeo Oficial busca acercar la experiencia de la Copa del Mundo a la afición mexicana y reforzar el ambiente de celebración que ya se vive en el país rumbo al torneo más importante del fútbol internacional.