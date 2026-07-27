Sheinbaum rechaza acusaciones de Milei sobre una campaña de México contra Argentina durante el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones del mandatario argentino, Javier Milei, quien aseguró que el Gobierno de México participó en una supuesta campaña en redes sociales contra Argentina durante el Mundial de 2026. La mandataria calificó los señalamientos como falsos y afirmó que la política exterior mexicana continúa sustentándose en los principios de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum sostuvo que su administración no interviene en los asuntos internos de otras naciones y negó cualquier participación en acciones dirigidas contra el gobierno o la selección argentina.

"Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo", afirmó. La presidenta añadió que, aunque considera que existen campañas de críticas contra su administración, México no responde de la misma manera.

"Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países", declaró. Asimismo, reiteró que la política exterior mexicana se mantiene alineada con los principios constitucionales de respeto a la soberanía de otros Estados. "De nuevo. Autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo. Respeto", enfatizó.

Milei acusa a México de respaldar una campaña contra Argentina

Las declaraciones de Sheinbaum surgieron después de que Javier Milei afirmara, durante una entrevista con Radio Mitre, que el Gobierno de Brasil financió una campaña contra Argentina durante el Mundial de 2026 y que dicha estrategia también habría contado con el respaldo del Gobierno de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

El presidente argentino aseguró que el 25% de los recursos de esa supuesta operación provinieron del gobierno brasileño y sostuvo que el resto fue respaldado por otros actores internacionales. Sin embargo, durante la entrevista no presentó documentos, pruebas o información verificable que sustentara sus afirmaciones.

Milei vinculó esa presunta campaña con las críticas difundidas en redes sociales sobre el desempeño de la selección argentina durante el torneo y otros señalamientos relacionados con su gobierno.

Además, sostuvo que Argentina se ha convertido en "un emblema de la libertad" y afirmó que las críticas obedecen a que su administración representa, en sus palabras, "un faro de Occidente".

Tensión diplomática en la región

Las declaraciones del mandatario argentino se producen en un contexto de nuevas fricciones diplomáticas con Brasil. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires después de que Milei calificara de "ladrón" al presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante una convención del Partido Liberal (PL).

En ese mismo evento, el mandatario argentino también lanzó críticas contra el magistrado Alexandre de Moraes, quien encabezó el proceso judicial que concluyó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro por su participación en los hechos relacionados con el intento de golpe de Estado en Brasil.

México mantiene postura de no intervención

Las relaciones entre México y Argentina han atravesado diversos desencuentros políticos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023. No obstante, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sostenido que la política exterior mexicana continuará guiándose por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y respeto a la soberanía de otros países.

Con esta postura, la mandataria descartó las acusaciones del presidente argentino y evitó escalar el diferendo diplomático, limitándose a reiterar que México no participa en campañas contra gobiernos extranjeros.