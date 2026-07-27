Infraestructura telecom para IA impulsará mercado de routers hacia el 2030: Dell’Oro

La expansión de la infraestructura para inteligencia artificial (IA) está modificando las prioridades de inversión en redes de telecomunicaciones y centros de datos, en tanto que el mercado global de redes de acceso por radio (RAN, por sus siglas en inglés) comienza a entrar en una fase de mayor estabilidad tras algunos años de ajustes, de acuerdo con la firma de consultoría Dell’Oro Group.

La consultora proyectó que el mercado de routers de alto desempeño (High End Routers) y switches de agregación alcanzará ingresos por 19,000 millones de dólares en 2030.

El principal motor de este crecimiento será la construcción de infraestructura para IA, que está elevando la demanda de capacidad, conectividad entre nubes y enlaces entre centros de datos.

“Las dinámicas del mercado de routers están cambiando. El mayor cambio es que la demanda de routers durante los próximos cino años estará cada vez más influenciada por la conectividad de centros de datos y menos por la infraestructura de telecomunicaciones", dijo Jimmy Yu, vicepresidente de Dell’Oro Group.

Dell’Oro revisó al alza sus previsiones para el mercado de routers de alto desempeño debido al aumento de la demanda de capacidad y de interconexión entre centros de datos (DCI).

La mayor corrección corresponde a los routers de núcleo o Core Routers, cuyo despliegue crecerá para soportar arquitecturas de interconexión a gran escala.

Dell’Oro también anticipó que la demanda de routers de borde (Edge Routers) superará las estimaciones iniciales como consecuencia del crecimiento de las aplicaciones de IA.

Sin embargo, advirtió que el segmento de telecomunicaciones seguirá enfrentando presiones derivadas de la desaceleración en los despliegues de redes 5G.

En este contexto, los ingresos de routers de borde y switches de agregación destinados al backhaul móvil permanecerán prácticamente estables durante los próximos cuatro años.

La consultora prevé que la demanda vuelva a acelerarse hacia 2030, cuando los operadores comiencen el despliegue de radios 6G y la modernización de sus redes para ofrecer mayores velocidades y nuevos servicios.

El informe también señala que Norteamérica concentrará buena parte de esta expansión, debido a la presencia de los principales proveedores de servicios en la nube y de la mayoría de los nuevos proyectos de centros de datos.

Como resultado, el gasto mundial de los proveedores de nube en routers de alto desempeño crecerá a una tasa anual compuesta de 16% hasta 2030.

Mercado RAN encuentra un punto de equilibrio

En un análisis separado, Dell’Oro Group indicó que el mercado mundial de redes de acceso por radio (RAN) ha entrado en una etapa de estabilización después de un proceso de ajuste que redujo cerca de 9,000 millones de dólares en ingresos entre 2021 y 2024.

De acuerdo con la consultora, el mercado se estabilizó durante 2025 y registró dos trimestres consecutivos de crecimiento anual en el primer trimestre de 2026.

Para el periodo 2026-2030, Dell’Oro estima que los ingresos globales del mercado RAN crecerán a una tasa anual compuesta de 1 por ciento.

Este desempeño estará respaldado por las inversiones en redes 5G y por nuevas oportunidades asociadas con AI RAN, Cloud RAN, redes inalámbricas privadas y las primeras implementaciones de tecnologías 6G.

“Nuestro escenario base asume que los ingresos del mercado RAN permanecerán, en términos generales, estables durante el periodo de pronóstico, aunque existen escenarios alternativos”, señaló Stefan Pongratz, vicepresidente de investigación del mercado RAN en Dell’Oro Group.

El analista explicó que un escenario más favorable dependería de un papel más relevante de las redes móviles durante la era de la inteligencia artificial, conforme evolucionen los patrones de tráfico y aumente la participación de las máquinas en el volumen total de comunicaciones.

En contraste, consideró que un exceso de capacidad en las redes móviles y un crecimiento moderado de los ingresos de los operadores podrían limitar la evolución del mercado.

Dell’Oro prevé que las inversiones en AI RAN, Massive MIMO, Cloud RAN, redes privadas, Small Cells y 6G aumenten gradualmente hacia 2030.

También estima que el gasto en RAN representará entre 20% y 25% del gasto total de capital destinado a redes inalámbricas durante todo el periodo de análisis.

La consultora añadió que la disminución de los ingresos asociados con tecnologías 4G continuará siendo compensada por los despliegues de redes 5G y por el inicio de las inversiones comerciales en infraestructura 6G.