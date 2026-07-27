FIDERH de Banxico da hasta 800,000 pesos para maestrías y doctorados, conoce requisitos y tasas

Los financiamientos educativos son los salvavidas para prepararse académicamente sin tener que comprometer todo el efectivo en colegiaturas. Entre las opciones del mercado está el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), que es administrado nada más ni nada menos que por el Banco de México (Banxico), que presta hasta 600,000 pesos para estudiar en el país, o 800,000 pesos para cursos en el extranjero.

¿Cómo saber si este financiamiento es el más adecuado? Te compartimos cómo funciona y cuáles pueden ser las barreras para su acceso.

Banxico te financia el posgrado

Con 55 años de existencia, el FIDERH ofrece financiamiento educativo para especialidades, maestrías y doctorados en diversos campos, que van desde las ciencias exactas, de la salud, agropecuarias, tecnología, ciencias sociales y humanidades.

El préstamo no se limita en programas presenciales, también entran otras modalidades como virtual o mixta, tanto de universidades de México o el extranjero, sean públicas o privadas. Por lo que la gama de cursos permitidos es muy amplia.

De acuerdo con la Tercera Convocatoria 2026, que actualmente está en proceso, los montos de financiamiento van de 300,000 pesos por año o montos máximos de hasta 800,000 pesos para programas en el extranjero.

Montos de financiamiento Grado Periodo máximo de financiamiento Programas en México Programas en el extranjero Especialidad Hasta 12 meses Hasta 300,000 pesos por año Hasta 400,000 pesos por año Especialidad Médica Hasta 36 meses Hasta 300,000 pesos por año Hasta 400,000 pesos por año Maestría Hasta 24 meses Monto máximo 600,000 pesos Monto máximo 800,000 pesos Doctorado Hasta 36 meses Monto máximo 600,000 pesos Monto máximo 800,000 pesos Fuente: FIDERH

El proceso de financiamiento se divide en tres etapas fases:

1. Etapa de estudios: El crédito será administrado de manera trimestral, semestral o anual. Para ello, la persona que curse el posgrado deberá enviar de forma trimestral sus calificaciones o avances académicos. Durante todo este periodo, no se realizarán pagos ni generarán intereses.

2. Etapa de gracia: Una vez finalizado el periodo de financiamiento, el FIDERH dará 12 meses antes de pagar. Es decir, no se tiene que pagar de manera inmediata, pero durante este tiempo, se generará un interés único equivalente al 75% del promedio del Costo Porcentual Promedio (CPP) vigente durante los primeros nueve meses de la etapa. Este indicador será publicado por Banxico. El interés será integrado de forma diferida durante siguiente fase.

3. Etapa de pagos: La persona solicitante podrá pagar el financiamiento en 40 pagos trimestrales, es decir, cubrir su deuda hasta en 10 años. Si se cumplen con las cuotas de forma oportuna, el Fondo podrá reducir o cancelar la tasa de interés. Además, los pagos adicionales al capital no tienen penalización.

Una ventaja del crédito de FIDERH es que puede ser complementado con otras becas o financiamientos, siempre que éstas no hayan cubierto la totalidad de rubros como colegiaturas, sostenimiento o seguro médico.

¿Qué se necesita para solicitar el préstamo de Banxico?

No se accede al financiamiento solo, se necesita de un aval, una tercera persona que esté dispuesta a responder a la deuda en caso de que el solicitante no cumpla.

Y no puede ser cualquiera, ya que el FIDERH prohíbe que sea el cónyuge. Además, el aval debe ser propietario de un inmueble libre de gravamen y tener ingresos comprobables. El inmueble no puede estar hipotecado, bajo fianza o estar intestado.

Las demás condiciones indispensables económicas o patrimoniales es que tanto el solicitante o e aval tengan un buen historial crediticio o un SCORE mayor o igual a 593 puntos. En caso de no tener historial, presentar un comprobante emitido por el Buró de Crédito.

Según el Fondo, el inmueble es un factor en el cálculo del financiamiento, ya que éste se pone como garantía.

Ventajas y desventajas del crédito

A partir de la información del FIDERH, se pueden distinguir entre los puntos favorables y las limitaciones de esta alternativa de crédito.

Ventajas

Aplica para cursos que ya iniciaron: Quienes ya estén cursando su posgrado, también pueden ser candidatos. Montos competitivos: Otorga financiamientos significativos, que pueden llegar a 300,000 pesos al año, o 400,000 pesos para programas en el extranjero en el caso de especialidades. Estudiar sin la presión económica: Durante el tiempo que duran los estudios (entre 12 a 36 meses), no se está obligado a realizar pagos a capital. Esto permite que tengan menos peso financiero, con la certeza de que seguirá el financiamiento. Periodo de gracia: Aún después de que se haya terminado el tiempo del financiamiento o de los estudios, tampoco se está obligado a realizar cuotas de manera inmediata. FIDERH da un año para empezar a pagar. Tasas de interés bajas: El Fondo ofrece un interés único equivalente al 75% del promedio del Costo Porcentual Promedio (CPP) de los primeros nueve mes del tiempo de gracia. No cuenta un interés sobre los años en que se contó el financiamiento. Plazo de pago flexible: El fideicomiso da hasta 10 años para liquidar la deuda, una vez concluido el periodo de gracia. Se pueden realizar pagos adicionales a capital sin ninguna penalización. Compatibilidad: Es posible combinar este crédito con otras becas y apoyos económicos, siempre y cuando no dupliquen rubros de gasto, como colegiatura.

Desventajas



Exclusivo para posgrados: Quien quiera estudiar una segunda carrera o un diplomado, este crédito no será la opción.

Quien quiera estudiar una segunda carrera o un diplomado, este crédito no será la opción. Requisito de aval con inmueble: Este puede ser el filtro más complicado, ya que el aval debe comprobar ingresos, tener un buen historial crediticio y contar con un inmueble a su nombre, libre de gravamen.

Este puede ser el filtro más complicado, ya que el aval debe comprobar ingresos, tener un buen historial crediticio y contar con un inmueble a su nombre, libre de gravamen. Proceso por convocatorias: No se puede solicitar en cualquier momento, sino que se debe aplicar mediante convocatorias y competir por los recursos.

Estás claves pueden ayudar a definir si este financiamiento es la mejor opción, o buscar otra dentro del mercado financiero.

Estudiar una especialidad, una maestría o un doctorado no solo aumenta la especialización profesional, sino también el nivel de ingresos y empleabilidad. Pero los costos de cursar un programa suelen rondar entre los 7,500 a 150,000 pesos semestrales, según Universidades de México.