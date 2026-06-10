Mundial 2026: Horarios, dónde ver la inauguración y todo lo que debes saber del arranque en el Estadio Azteca

La espera terminó. Este jueves 11 de junio de 2026 la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará con una ceremonia inaugural en la Ciudad de México y el partido entre México y Sudáfrica, el primero de los 104 encuentros que conforman la edición más grande en la historia del torneo.

México volverá a colocarse en el centro de la atención mundial al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986. El escenario será el Estadio Azteca —denominado oficialmente por FIFA como Estadio Ciudad de México durante el torneo—, donde millones de aficionados seguirán el inicio de la justa que comparten México, Estados Unidos y Canadá.

¿A qué hora es la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

De acuerdo con la FIFA, la ceremonia de apertura comenzará a las 11:30 horas, es decir, 90 minutos antes del arranque del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Las puertas del estadio abrirán desde las 9:00 de la mañana para que los aficionados puedan ingresar con tiempo y participar en las actividades previas organizadas por la FIFA.

El programa de actividades contempla:

09:00 horas: apertura de puertas del estadio.

11:00 horas: todos los asistentes deberán estar en sus lugares.

todos los asistentes deberán estar en sus lugares. 11:30 horas: inicio de la ceremonia inaugural.

inicio de la ceremonia inaugural. 12:05 horas: conclusión del espectáculo.

conclusión del espectáculo. 12:10 horas: calentamiento de las selecciones.

calentamiento de las selecciones. 13:00 horas: inicio del partido México vs Sudáfrica.

La FIFA ha pedido a los asistentes llegar con varias horas de anticipación, ya que el público tendrá un papel importante dentro del espectáculo de apertura.

Estadio Ciudad de MéxicoCortesía AMPI

Más detalles del partido inaugural

El encuentro entre México y Sudáfrica se disputará en el Estadio Azteca, inmueble que hará historia al convertirse en el primero del mundo en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.

Además de recibir el juego inaugural, el estadio será sede de otros encuentros de la fase de grupos y rondas de eliminación directa.

La cancha donde alguna vez brillaron Pelé y Diego Maradona volverá a ser el escenario principal del futbol mundial para dar inicio a un torneo que concluirá el 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en vivo?

La ceremonia y el partido inaugural podrán seguirse de manera gratuita en México a través de televisión abierta.Televisión abierta

Televisa

Canal 5

Las Estrellas

Canal 9

TV Azteca

Azteca 7

Televisión de paga

TUDN

Streaming

ViX Premium

Plataformas digitales de FIFA con contenido especial y cobertura en tiempo real

La recomendación es conectarse desde las 11:00 horas para no perder ningún detalle de la ceremonia protocolaria ni de los espectáculos musicales previos al partido.

Shakira, Maná y Los Ángeles Azules encabezan la fiesta inaugural

La FIFA apostó por una ceremonia con fuerte identidad mexicana y latinoamericana para abrir el torneo.

Entre los artistas confirmados destacan:

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

El espectáculo combinará música, danza, arte visual y expresiones culturales mexicanas, con la participación de artistas folclóricos y representantes de comunidades indígenas.

La organización explicó que la propuesta visual estará inspirada en el tradicional papel picado, uno de los elementos más representativos de las celebraciones mexicanas.

Shakira y Burna Boy interpretarán Dai Dai por primera vez en la ceremonia de apertura en la Ciudad de México.Foto: Captura de pantalla FIFA

Inauguración con mensaje de unidad

La ceremonia de la Ciudad de México será la primera de tres aperturas diseñadas para esta Copa del Mundo.

Al día siguiente habrá eventos similares en Toronto, Canadá, y Los Ángeles, Estados Unidos, como parte de un concepto que busca reflejar la identidad cultural de cada nación anfitriona.

El productor italiano Marco Balich, responsable de espectáculos como la inauguración del Mundial de Qatar 2022 y diversas ceremonias olímpicas, encabeza el proyecto.

Según los organizadores, el objetivo es transmitir un mensaje de convivencia y cooperación entre los tres países sede a través de la música, la cultura y el futbol.

México busca comenzar con el pie derecho

Además de la ceremonia, la atención estará puesta en el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica dentro del Grupo A.

El equipo dirigido por Javier Aguirre intentará mantener una racha positiva en los partidos inaugurales de los Mundiales. México acumula siete Copas del Mundo consecutivas sin perder en su presentación mundialista.

Curiosamente, el rival será el mismo que enfrentó en el partido inaugural de Sudáfrica 2010. Aquel encuentro terminó empatado 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

Dieciséis años después, ambos países volverán a encontrarse para escribir el primer capítulo de una Copa del Mundo que promete romper récords de asistencia, audiencia y alcance global.

Jugadores de la Selección Mexicana.Foto EE: FIFA / Especial

Un Mundial que va más allá del futbol

La FIFA ha convertido la música en uno de los ejes principales de la edición 2026.

La canción oficial del torneo es "Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy, mientras que el álbum oficial incluye a figuras como Daddy Yankee, Major Lazer y hasta los Rolling Stones.

El plan culminará el 19 de julio con un espectáculo de medio tiempo sin precedentes durante la final del Mundial, donde están anunciadas Shakira, Madonna y BTS, en un show inspirado en el formato del Super Bowl y que podría convertirse en uno de los eventos musicales más vistos de la historia.

Así, entre futbol, música y cultura, México abrirá este jueves una Copa del Mundo que promete ser la más grande y ambiciosa que haya organizado la FIFA.