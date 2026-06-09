Se derrumban expectativas de derrama mundialista para comerciantes del Centro Histórico de la CDMX

Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México enfrentan una caída en sus ventas de entre 60% y 80% debido a la presencia del plantón encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que permanece en la zona, dijo en entrevista Gerardo Cleto López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercio).

El Zócalo de la Ciudad de México será sede de uno de los Fan Fest del Mundial de Futbol, ante la afluencia de visitantes por el evento, los atractivos turísticos del Centro Histórico, como el museo del Templo Mayor, edificios coloniales y la Catedral Metropolitana, eran vistos como una oportunidad para atraer visitantes y generar derrama económica.

Sin embargo, entre los locatarios de la zona “se está derrumbando la expectativa, ya no solamente de ventas por el Mundial, sino la expectativa diaria del consumidor”.

La afectación implica a 30,000 negocios ubicados en la zona comprendida entre Izazaga y Eje 1 Norte, y el Eje Central Lázaro Cárdenas y Correo Mayor, en giros como hoteles, restaurantes, joyerías, ópticas, tiendas de ropa, zapaterías y turismo.

Al último corte

“Tenemos posibilidad de ingresar al circuito de Plaza de la Constitución, podemos caminar por los arcos, enfrente de los negocios de joyería”, lo cual es positivo ya que comienza a haber visitantes y compradores, pero no es suficiente para compensar casi tres semanas de pérdidas económicas, dijo el entrevistado.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, explicó en conferencia de prensa que existe un diálogo fluido con los comerciantes, para garantizar que sus derechos al libre tránsito y a la actividad económica puedan coexistir con el derecho a la protesta.

Hay accesos en los cuatro puntos cardinales del Centro Histórico “empezamos con cuatro y ahora prácticamente en cada dos calles tenemos un acceso. En este momento lo que se acordó fue abrir más entradas sobre la propia valla que ya está”.

Los comerciantes no demandan confrontación, ni están en contra del derecho a la manifestación, sino el restablecimiento de las condiciones mínimas para operar, “si el gobierno eligió tolerar el plantón, debe asumir la responsabilidad financiera mediante un programa inmediato de rescate fiscal” y un fondo de emergencia para los negocios afectados”, señala un comunicado de ConComercio.

Sin acuerdo con gobierno local

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México confirmó a este medio que, pese a las reuniones entre las cámaras empresariales y las autoridades capitalinas, aún no llegan a un acuerdo de condonación fiscal o reparación frente a las pérdidas económicas para el sector.

“Estamos hablando de que más de 18,000 unidades económicas nada más en el primer cuadro del Centro Histórico están afectadas y en riesgo de cerrar”, las pérdidas diarias ascienden a aproximadamente 50 millones de pesos, aseguró Adal Ortiz, presidente de la Coparmex CDMX.