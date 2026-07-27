NBCUniversal alcanza acuerdo para ofrecer Peacock a suscriptores de YouTube Premium

NBCUniversal y YouTube de Google han ⁠llegado a un acuerdo que permitirá a los suscriptores de YouTube Premium en Estados Unidos acceder al servicio de streaming Peacock y también ampliar su acuerdo de distribución ⁠con YouTube TV.

El acuerdo supone ⁠la mayor alianza de distribución mayorista de Peacock, lo que permitirá que sus programas originales, como "Love Island U.S.A.", y sus eventos deportivos en directo, incluidos los partidos de la NFL y la NBA, estén disponibles para millones de suscriptores de YouTube Premium a partir de principios de 2027.

Esta colaboración pone de relieve el dominio de YouTube en Hollywood. YouTube Premium, un servicio de pago, cuenta con más de 125 millones de suscriptores en todo el mundo, una cifra que eclipsa con creces los 48 millones de Peacock en Estados Unidos.

Peacock acaba de alcanzar la rentabilidad y está tratando de ponerse al nivel de Netflix, Hulu y Disney+. YouTube Premium ofrece visualización sin anuncios y acceso a música por 16.99 dólares al mes.

Ante la moderación del crecimiento del número de suscriptores, las empresas de medios de comunicación han recurrido cada vez más a los paquetes combinados para hacer más atractivos sus servicios, al tiempo que reparten los costos de captación de clientes entre múltiples ofertas.

El acuerdo también prorroga el contrato de distribución plurianual para emitir las ⁠cadenas de televisión de la NBC en YouTube ⁠TV, uno de los mayores servicios ⁠de televisión de pago de Estados Unidos. El acuerdo se renovó por última vez en octubre ⁠de 2025. NBCUniversal no ha revelado la duración del nuevo acuerdo.

Las negociaciones comenzaron hace nueve meses en una reunión entre el presidente de Comcast, Brian Roberts, y el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, según una persona familiarizada con la situación.

YouTube ha ido más allá de los contenidos generados por los usuarios para convertirse en una fuerza importante en el streaming, atrayendo a la audiencia lejos de la ⁠televisión tradicional y de los servicios de video por suscripción. YouTube domina el consumo televisivo, según las clasificaciones de Nielsen.