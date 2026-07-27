Ministro de Economía brasileño llama "payaso" a Milei en medio de la peor crisis diplomática en años

El ministro de Economía de Brasil, Dario Durigan, ha llamado "payaso" al presidente de Argentina, Javier Milei, en respuesta a los insultos que lanzó este fin de semana en Sao Paulo durante el acto de candidatura de Flávio Bolsonaro, lo que ha provocado una crisis diplomática sin precedentes en las últimas décadas.

Durigan reprochó al "payaso" de Milei que estuviera este fin de semana en Brasil insultado a las autoridades y criticando las políticas económicas de un gobierno extranjero cuando sus indicadores argentinos son peores.

"El riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública, la inflación es mucho más alta", expusó el ministro de Economía en una entrevista para Rádio Jornal, horas después de que Brasil convocara el embajador argentino y llamara a consultas al suyo en Buenos Aires por los insultos de Milei.

"No tiene el menor sentido que un presidente de otro país venga aquí, sin comunicación oficial, a insultar a las autoridades, a criticar las políticas económicas, poniéndose a bailar. Es que no se puede no responder", dijo Durigan en declaraciones posteriores a Globo News.

Milei estuvo este sábado en Sao Paulo apoyando la candidatura del hijo del expresidente brasieño Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, para las elecciones de octubre de este año, que le enfrentarán al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien se refirió como "presidiario" entre otros vituperios.

El presidente argentino también arremetió contra el juez del Tribunal Supremo y relator del caso por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva", como parte de una diatriba incendiaria en la que fiel a su estilo histriónico y chabacano la emprendió contra los "zurdos de mierda".

Como no ha podido ser de otra forma, las autoridades brasileñas han presentado una queja formal pues consideran, que a pesar de la declarada animadversión que ambos líderes se profesan, en esta ocasión el presidente argentino "ha cruzado todas las líneas rojas posibles".