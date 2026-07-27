Francia envía a juicio a Renault por el escándalo Dieselgate

La justicia francesa envió a juicio por estafa agravada al fabricante de automóviles francés Renault, uno de los cuatro grupos en su punto de mira por el escándalo conocido como Dieselgate, indicó la fiscalía este lunes a AFP.

Varios fabricantes enfrentaron acciones judiciales en todo el mundo, sobre todo en Alemania, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur, por manipular los niveles de emisiones de millones de autos diésel para superar los controles anticontaminación.

La decisión sobre Renault se basa en hechos cometidos entre el 1 de septiembre de 2009 y el 12 de enero de 2017, precisó el ministerio público. La fecha del juicio por estafa agravada debe fijarse en una audiencia prevista para el 1º de abril de 2027.

El fabricante es sospechoso de haber "calibrado específicamente" autos con normas Euro 5 y Euro 6 para que cumplieran los parámetros reglamentarios durante las pruebas de homologación, pero no en condiciones normales de uso, según los argumentos de la fiscalía que AFP pudo conocer.

Este supuesto calibrado engañoso podría haber favorecido la contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno (NOx), "favoreciendo en particular la aparición en el ser humano de enfermedades respiratorias", agregan.

"Los vehículos Renault siempre han sido homologados de conformidad con las leyes y reglamentos", reaccionó en un comunicado el fabricante, que se dijo dispuesto a defender su "inocencia" ante la justicia.

Renault es el segundo grupo automotor, después del alemán Volkswagen, en ser enviado a juicio en Francia.

La justicia debe todavía decidir si juzga también a Peugeot-Citroën y a Fiat Chrysler en el marco de este escándalo que estalló a finales de 2015.