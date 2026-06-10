Sheinbaum garantiza inauguración del Mundial y plantea alternativas si el Zócalo no puede utilizarse

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se realizará sin contratiempos y afirmó que, en caso de que el Zócalo capitalino no pueda utilizarse para la transmisión pública del evento, debido a manifestaciones, existen 18 sedes alternas en la Ciudad de México donde la población podrá seguir de manera gratuita el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Respecto a la posibilidad de asistir personalmente a algún punto de transmisión, indicó que aún no ha tomado una decisión y que podría observar el encuentro desde Palacio Nacional o desde alguna de las sedes habilitadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Además, explicó que la definición sobre el uso del Zócalo para la inauguración se daría a conocer más tarde, aunque enfatizó que existen alternativas suficientes para garantizar que la ciudadanía pueda seguir el evento.

“Si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes donde se puede ver de manera gratuita”, sostuvo.

Entre las sedes se encuentran parques, deportivos y espacios públicos distribuidos en las 16 alcaldías de la capital, incluyendo el Parque de la Bombilla, el Parque Tezozómoc, la Plaza Garibaldi, el Bosque de Tláhuac, la Utopía Meyehualco y el Deportivo Xochimilco, entre otros.

“Van a estar abiertas las 18 sedes para todo aquel que quiera llegar y ver de manera completa la inauguración y el partido”, indicó.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las recomendaciones para que los asistentes salgan con mayor anticipación tienen el objetivo de facilitar la movilidad y evitar problemas de acceso al estadio.

Destaca preparación de la ciudad y del aeropuerto

Sheinbaum Pardo rechazó que el incremento en la llegada de visitantes represente un problema para la capital o para el país y destacó el crecimiento del turismo internacional.

Añadió que tanto la Ciudad de México como las demás sedes mundialistas están preparadas para recibir a los aficionados que arribarán para los encuentros.

En materia aeroportuaria, afirmó que la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez concluyó en tiempo y forma y que las instalaciones ya operan con mejores condiciones para atender a turistas nacionales y extranjeros.

“La primera fase del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México quedó terminada en tiempo y forma y está funcionando muy bien”, aseguró.

También, indicó que después del Mundial continuarán la segunda y tercera etapa de modernización de la terminal aérea.