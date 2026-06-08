Copa Mundial 2026: Calendario completo de los partidos de la Fase de Grupos

Las 48 selecciones repartidas en doce grupos en la primera fase están listas para arrancar la Copa Mundial 2026, que se inicia el jueves y culmina el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México; mientras que la final tendrá lugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey), a las afueras de Nueva York.

En total se disputarán 104 partidos, con 72 en la primera fase.

Los 12 grupos designados, que se definieron en el sorteo de la FIFA el 5 de diciembre del año pasado son :

Así quedaron los 12 grupos del Mundial de Fútbol 2026Gráfico: El Economista

Partidos de la PRIMERA FASE; fechas, horarios (tiempo del Centro de México) y sedes:

PRIMERA JORNADA

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica (Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México a las 13:00 hrs.

(Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México a las 13:00 hrs. Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A), en el Estadio de Guadalajara a las 20:00 hrs.

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia (Grupo B), en el Estadio de Toronto, a las 13:00 hrs.

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D), en el Estadio de Los Ángeles, a las 19:00 hrs.

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza (Grupo B), en el Estadio de la Bahía de San Francisco, a las 13:00 hrs.

Brasil vs. Marruecos (Grupo C), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 16:00 hrs.

Haití vs. Escocia (Grupo C), en el Estadio de Boston, a las 19:00 hrs.

Australia vs. Turquía (Grupo D), en BC Place de Vancouver, a las 22:00 hrs.

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao (Grupo E), en el Estadio de Houston, a las 11:00 hrs.

Países Bajos vs. Japón (Grupo F), en el Estadio de Dallas, a las 14:00 hrs.

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E), en el Estadio de Filadelfia, a las 17:00 hrs.

Suecia vs. Túnez (Grupo F), en el Estadio de Monterrey, a las 20:00 hrs.

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (Grupo H), en el Estadio de Atlanta, a las 10:00 hrs.

Bélgica vs. Egipto (Grupo G), en el Estadio de Seattle, a las 13:00 hrs.

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H), en el Estadio de Miami, a las 16:00 hrs.

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G), en el Estadio de Los Ángeles a las 19:00 hrs.

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal (Grupo I), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 13:00 hrs.

Irak vs. Noruega (Grupo I), en el Estadio de Boston, a las 16:00 hrs.

Argentina vs. Argelia (Grupo J), en el Estadio de Kansas City, a las 19:00 hrs.

Austria vs. Jordania (Grupo J), en el Estadio de la Bahía de San Francisco, a las 22:00 hrs.

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD Congo (Grupo K), en el Estadio de Houston a las 11:00 hrs.

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L), en el Estadio de Dallas, a las 14:00 hrs.

Ghana vs. Panamá (Grupo L), en el Estadio de Toronto, a las 17:00 hrs.

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K), en el Estadio de Ciudad de México, a las 20:00 hrs.

SEGUNDA JORNADA

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A), en el Estadio de Atlanta, a las 10:00 hrs.

Suiza vs. Bosnia (Grupo B), en el Estadio de Los Ángeles, a las 13:00 hrs.

Canadá vs. Qatar (Grupo B), en el BC Place de Vancouver, a las 16:00 hrs.

México vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio de Guadalajara, a las 19:00 hrs.

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D), en el Estadio de Seattle, a las 13:00 hrs.

Escocia vs. Marruecos (Grupo C), en el Estadio de Boston, a las 16:00 hrs.

Brasil vs. Haití (Grupo C), en el Estadio de Filadelfia, a las 19:00 hrs.

Turquía vs. Paraguay (Grupo D), en el Estadio de la Bahía de San Francisco, a las 22:00 hrs.

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia (Grupo F), en el Estadio de Houston, a las 11:00 hrs.

Alemania - Costa de Marfil (Grupo E), en el Estadio de Toronto, a las 14:00 hrs.

Ecuador vs. Curazao (Grupo E), en el Estadio de Kansas City, a las 18:00 hrs.

Túnez vs. Japón (Grupo F), en el Estadio de Monterrey, a las 22:00 hrs.

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita (Grupo H), en el Estadio de Atlanta, a las 10:00 hrs.

Bélgica vs. Irán (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles, a las 13:00 hrs.

Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H), en el Estadio de Miami, a las 16:00 hrs.

Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G), en el BC Place de Vancouver, a las 19:00 hrs.

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (Grupo J), en el Estadio de Dallas, a las 11 hrs.

Francia vs. Irak (Grupo I), en el Estadio de Filadelfia, 15:00 hrs.

Noruega vs. Senegal (Grupo I), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 18:00 hrs.

Jordania vs. Argelia (Grupo J), en el Estadio de la Bahía de San Francisco, a las 21:00 hrs.

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K), en el Estadio de Houston, a las 11:00 hrs.

Inglaterra vs. Ghana (Grupo L), en el Estadio de Boston, a las 14:00 hrs.

Panamá vs. Croacia (Grupo L), en el Estadio de Toronto, a las 17:00 hrs.

Colombia vs. RD Congo (Grupo K), en el Estadio de Guadalajara, a las 20:00 hrs.

TERCERA JORNADA

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá (Grupo B), en el BC Place de Vancouver, a las 13:00 hrs.

Bosnia vs. Catar (Grupo B), en el Estadio de Seattle, a las 13:00 hrs.

Escocia vs. Brasil (Grupo C), en el Estadio de Miami, a las 16:00 hrs.

Marruecos vs. Haití (Grupo C), en el Estadio de Atlanta, a las 16:00 hrs.

República Checa vs. México (Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México, a las 19:00 hrs.

(Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México, a las 19:00 hrs. Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio de Monterrey, a las 19:00 hrs.

Jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E), en el Estadio de Filadelfia, a las 14:00 hrs.

Ecuador vs. Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 14:00 hrs.

Japón vs. Suecia (Grupo F), en el Estadio de Dallas, a las 17:00 hrs.

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F), en el Estadio de Kansas City, a las 17:00 hrs.

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D), en el Estadio de Los Ángeles, a las 20:00 hrs.

Paraguay vs. Australia (Grupo D) en el Estadio de la Bahía de San Francisco, a las 20:00 hrs.

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia (Grupo I), en el Estadio de Boston, a las 13:00 hrs.

Senegal vs. Irak (Grupo I), en el Estadio de Toronto, a las 13:00 hrs.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H), en el Estadio de Houston, a las 18:00 hrs.

Uruguay vs. España (Grupo H), en el Estadio de Guadalajara, a las 18:00 hrs.

Egipto vs. Irán (Grupo G), en el Estadio de Seattle, a las 21:00 hrs.

Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G), en el BC Place de Vancouver, a las 21:00 hrs.

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra (Grupo L), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 15:00 hrs.

Croacia vs. Ghana (Grupo L) en el Estadio de Filadelfia, a las 15:00 hrs.

Colombia vs. Portugal (Grupo K), en el Estadio de Miami, a las 17:30 hrs.

RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) en el Estadio de Atlanta, a las 17:30 hrs.

Argelia - Austria (Grupo J), en el Estadio de Kansas City, a las 20:00 hrs.

Jordania vs. Argentina (Grupo J), en el Estadio de Dallas, a las 20:00 hrs.

Del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio serán los Dieciseisavos de Final:

Domingo 28 de junio

2A vs. 2B en el Estadio de Los Ángeles (Partido 73), a las 13:00 hrs.

Lunes 29 de junio

1C vs. 2F, en el Estadio de Houston (P76), a las 11:00 hrs.

1E vs. 3ABCDF, en el Estadio de Boston (P74), a las 14:30 hrs.

1F vs. 2C, en el Estadio de Monterrey (P75), a las 19:00 hrs.

Martes 30 de junio

2E vs. 2I, en el Estadio de Dallas (P78), a las 11:00 hrs.

1I vs. 3CDFGH, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P77), a las 15:00 hrs.

1A vs. 3CEFHI, en el Estadio de Ciudad de México (P79), a las 19:00 hrs.

Miércoles 1 de julio

1L vs. 3EHIJK, en el Estadio de Atlanta (P80), a las 10:00 hrs.

1G vs. 3AEHIJ, en el Estadio de Seattle (P82), a las 14:00 hrs.

1D vs. 3BEFIJ, en el Estadio de la Bahía de San Francisco (P81), a las 18:00 hrs.

Jueves 2 de julio

1H vs. 2J, en el Estadio de Los Ángeles (P84), a las 13:00 hrs.

2K vs. 2L, en el Estadio de Toronto (P83), a las 17:00 hrs.

1B vs. 3EFGIJ, en el BC Place de Vancouver (P85), a las 21:00 hrs.

Viernes 3 de julio

2D vs. 2G, en el Estadio de Dallas (P88), a las 12:00 hrs.

1J vs. 2H, en el Estadio de Miami (P86), a las 16:00 hrs.

1K -vs. 3DEIJL, en el Estadio de Kansas City (P87), a las 19:00 hrs.

OCTAVOS DE FINAL

Los Octavos de Final se realizarán del 4 al 7 de julio:

Sábado 4 de julio

Ganador 73 vs. Ganador 75, en el Estadio de Houston (P90), a las 11:00 hrs.

Ganador 74 vs. Ganador 77, en el Estadio de Filadelfia (P89), a las 15:00 hrs.

Domingo 5 de julio

Ganador 76 vs. Ganador 78, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91), a las 14:00 hrs.

Ganador 79 vs. Ganador 80, en el Estadio de Ciudad de México (P92), a las 18:00 hrs.

Lunes 6 de julio

Ganador 83 vs. Ganador 84 - Estadio de Dallas (P93), a las 13:00 hrs.

Ganador 81 vs. Ganador 82 en el Estadio de Seattle (P94), a las 18:00 hrs.

Martes 7 de julio

Ganador 86 vs. Ganador 88, en el Estadio de Atlanta (P95), a las 10:00 hrs.

Ganador 85 vs. Ganador 87, en el BC Place de Vancouver (P96) a las 2:00 hrs.

Cuartos de Final se realizarán del 9 al 12 de julio

Jueves 9 de julio

Ganador 89 vs. Ganador 90, en el Estadio de Boston (P97), a las 14:00 hrs.

Viernes 10 de julio

Ganador 93 vs. Ganador 94, en el Estadio de Los Ángeles (P98), a las 13:00 hrs

Sábado 11 de julio

Ganador 91 vs. Ganador 92, en el Estadio de Miami (P99), a las 15:00 hrs.

Domingo 12 de julio

Ganador 95 vs. Ganador 96 - Estadio de Kansas City (P100), a las 19:00 hrs.

Semifinales

Semifinales

Martes 14 de julio

Ganador 97 vs. Ganador 98, en el Estadio de Dallas (P101), a las 13:00 hrs.

Miércoles 15 de julio

Ganador 99 vs. Ganador 100, en el Estadio de Atlanta (P102), a las 13:00 hrs.

Partido por el tercer puesto

Sábado 18 de julio

Perdedor 101 vs. Perdedor 102, en el Estadio de Miami, a las 15:00 hrs.

FINAL de la Copa del Mundo 2026

Domingo 19 de julio