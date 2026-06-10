En riesgo, hasta 20,000 menores durante el mundial

A unas horas de que México sea una sede de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, una veintena de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, empresas e instituciones lanzaron la campaña “Infórmate, Empatiza y Protege”, mientras que la organización Reinserta presentó la iniciativa “Juntos somos VAR. Vemos, Alertamos y Reporta al 089”, con el objetivo de prevenir la violencia y explotación sexual infantil y promover la denuncia ciudadana.

Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, advirtió que durante la temporada mundialista más de 20,000 niñas, niños y adolescentes podrían ser víctimas de abuso sexual infantil en México, por lo que llamó a la sociedad a no permanecer indiferente ante posibles señales de violencia.

“Para nosotros esto significa ser un agente VAR”, señaló la organización, al explicar que la campaña busca que la población aprenda a reconocer conductas sospechosas y realice reportes oportunos a través del número de denuncia anónima 089.

La sobreviviente de trata de personas, Karla Jacinto, compartió su testimonio durante el lanzamiento y alertó sobre el papel que actualmente desempeñan las redes sociales en la captación de menores por parte de tratantes y agresores sexuales.

Explotación infantil

Las organizaciones que integran la campaña “Infórmate, Empatiza y Protege” señalaron que la violencia sexual infantil es una problemática extendida y muchas veces invisible, pues se estima que siete de cada 10 agresores sexuales son familiares o personas cercanas a las víctimas. Además, advirtieron que cuatro de cada diez niños y seis de cada diez niñas podrían sufrir algún tipo de abuso sexual antes de cumplir 18 años de edad.

La iniciativa reúne materiales educativos, campañas de sensibilización, herramientas de prevención y rutas de atención que estarán disponibles para la ciudadanía mediante una biblioteca digital accesible a través de un código QR. El objetivo es que población, empresas y autoridades cuenten con información para identificar señales de riesgo y actuar de manera oportuna.

Entre las organizaciones participantes se encuentran AEBBA, Alumbra, ChildFund México, Early Institute, Fundación Freedom, Fundación Libera México, SIPINNA, Te Protejo México, Telefónica Movistar y Unión Mujer, entre otras.

Las activistas subrayaron que gran parte de estos delitos permanece impune y que las familias suelen enfrentar dificultades para acceder a acompañamiento institucional, justicia y reparación.

Ruta de atención

La titular de la Policía de Género de la SSC capitalina, Michelle Guerra Sastre, detalló que las llamadas realizadas al 089 son recibidas por operadores del C5, que canalizan los reportes a los centros de mando C2 para desplegar a las unidades policiales más cercanas y dar seguimiento mediante cámaras de videovigilancia.

La funcionaria destacó que proporcionar una ubicación precisa es fundamental.