Ahorro voluntario en tu afore 2026: los 4 esquemas, beneficios fiscales y cuándo retienen 20% de ISR

El ahorro voluntario en tu afore es clave para obtener una mejor pensión (particularmente para las personas con ingresos mayores al promedio), realizar un gasto programado o invertir en función de tus objetivos y prioridades. No todas las aportaciones que canalizas a tu cuenta individual otorgan los mismos beneficios fiscales y financieros. Existen cuatro esquemas, cada uno de ellos con características que los hacen ideales para tus planes de vida.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las aportaciones voluntarias, que inician desde 50 pesos, pueden ser la diferencia entre tener una buena o mala pensión, ya que, con una buena estrategia, lo que recibas al final de tu vida laboral puede ser hasta 100% mayor de lo que te correspondía.

“Tener una cuenta afore te ofrece la posibilidad de construir tu futuro desde el inicio de la vida laboral, invirtiendo tu dinero de manera segura y generando rendimientos que lo harán crecer. Mientras más temprano inicies tu ahorro, mayor tranquilidad gozarás al retirarte, son las ventajas que te dan el tiempo y el interés compuesto”, señala la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Esquemas de ahorro voluntario

La Consar define cuatro esquemas de ahorro voluntario, con características específicas:

Corto plazo. Estas aportaciones se invierten con un horizonte de tiempo pequeño (un año o menos) y no son deducibles de impuestos. En este esquema puedes disponer de tu ahorro prácticamente de manera inmediata, por lo cual es útil para generar un guardadito para las próximas vacaciones o fortalecer tu fondo de emergencia. Es decir, este tipo de ahorro privilegia liquidez por encima de rendimientos.

Largo plazo. En este tipo de ahorro, la inversión debe permanecer en la cuenta individual un mínimo de cinco años para que le aplique el estímulo fiscal de deducibilidad de impuestos. Recuerda que entre más tiempo se quede invertido el recurso, mayores ganancias generará y podrás alcanzar más fácilmente tus metas.

Complementarias de retiro. En este tipo de ahorro, la inversión debe permanecer en la cuenta individual hasta que el titular tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias. Es deducible de impuestos en la declaración anual y debe permanecer invertido hasta los 65 años para que, al momento del retiro, le aplique el beneficio fiscal de exención de impuestos.

Perspectiva de inversión a largo plazo. Son aportaciones adicionales a tu cuenta individual con las que puedes complementar tu ahorro para el retiro. Con estos recursos podrás deducir, en tu declaración fiscal, tus aportaciones voluntarias de tu ingreso acumulable. Debe permanecer invertido hasta los 65 años para que, al momento del retiro, le aplique el beneficio fiscal de exención. En caso de que decidas disponer de estos recursos antes de llegar a la edad mencionada, se aplicará una retención de 20% sobre el monto total retirado por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

¿Qué beneficios otorga cada plan de ahorro voluntario?

¿Sabías que las aportaciones voluntarias que realices a tu cuenta afore pueden ser sujetas a beneficios fiscales (deducción de impuestos)?

Estos son los tratamientos tributarios que tienen según su tipo, señala la Consar:

﻿﻿ Retención de 0.97% de ISR sobre los intereses generados, al momento de retirarlo en una sola exhibición.

﻿﻿Deducción de hasta 10% del ingreso acumulable del ejercicio fiscal . El monto que se puede deducir es hasta cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) elevadas al año (213,973 pesos en 2026).

del ejercicio fiscal El monto que se puede deducir es hasta cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) elevadas al año (213,973 pesos en 2026). Beneficio Fiscal , el cual permite restar el importe de las aportaciones a la tarifa del ISR que aplique en tu declaración anual por hasta 152,000 pesos por cada ejercicio fiscal. Debe permanecer al menos cinco años en inversión. Al retirar el recurso se debe pagar por los saldos obtenidos la tasa más baja de ISR que existiera dentro del periodo de cinco años.

, el cual permite restar el importe de las aportaciones a la tarifa del ISR que aplique en tu declaración anual por hasta 152,000 pesos por cada ejercicio fiscal. Debe permanecer al menos cinco años en inversión. Al retirar el recurso se debe pagar por los saldos obtenidos la tasa más baja de ISR que existiera dentro del periodo de cinco años. ﻿﻿Penalizaciones fiscales. Retención de 20% del monto retirado por concepto de ISR, si el trabajador tiene menos de 65 años, o pérdida del beneficio fiscal si se retiran antes de cinco años.

Tratamiento fiscal del ahorro voluntario Tipo de aportación. Retención ISR 0.97% Deducción de 10% Beneficio fiscal Se puede retirar Penalizaciones fiscales Aportaciones voluntarias

de corto plazo Sí aplica No aplica No aplica En cualquier momento no aplica Aportaciones de ahorro a largo plazo Sí aplica Sí aplica Sí aplica Cuando lo establezca el prospecto de información de la afore Pérdida del beneficio fiscal Aportaciones complementarias de retiro

Sí aplica Sí aplica Sí aplica Cuando el trabajador tenga derecho a retirar el ahorro obligatorio Retención de 20% Aportaciones voluntarias con perspectiva de inversión de largo plazo Sí aplica Sí aplica Sí aplica Cuando lo establezca el prospecto de información de la afore Retención de 20% Fuente: Consar

¿Por qué ahorrar?

La importancia del ahorro radica en que permite acumular recursos para alcanzar metas que difícilmente podrían lograrse con un solo ingreso. Ya sea para enfrentar imprevistos, realizar una compra importante o planear el futuro. Ahorrar constituye uno de los pilares de la salud financiera, dice Daniela Verástegui, directora de Desarrollo de Negocio afore Banamex.

En este contexto, acota, las afores representan una alternativa de ahorro particular, atractiva y rentable, ya que, además de administrar los recursos destinados al retiro, los invierten a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores). Esto permite que el ahorro genere rendimientos a lo largo del tiempo con el objetivo de incrementar los recursos disponibles al momento del retiro.

Además de las aportaciones obligatorias, las afores cuentan con mecanismos de ahorro voluntario que permiten incrementar los recursos acumulados. En algunos casos, estos esquemas ofrecen flexibilidad para realizar aportaciones y disponer de los recursos en plazos más cortos, dependiendo de las características de cada producto.

"Para muchas personas, la afore representa el primer acercamiento al mundo de las inversiones. Entender cómo funciona puede ser una oportunidad para desarrollar hábitos financieros que acompañen la construcción de patrimonio a lo largo de la vida".