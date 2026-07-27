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Trump dice que mantiene conversaciones con Irán; preguntará a Putin sobre imágenes satelitales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes a periodistas que su país está manteniendo "buenas conversaciones" con Irán "en estos momentos".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes a periodistas que su país está manteniendo "buenas conversaciones" con Irán "en estos momentos".
A bordo del Air Force One de camino a Míchigan, Trump dijo que tiene "tiempo de sobra" para tratar el asunto de Irán.
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"Hay muchas posibilidades de que ocurra algo", dijo Trump sobre un posible acuerdo con Irán.
El presidente también afirmó que preguntará a Rusia sobre el suministro de imágenes satelitales para ayudar a Irán.
"Se lo preguntaré a Putin", dijo Trump. "Ya lo averiguaremos".