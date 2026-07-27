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El Economista
Geopolítica

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Trump dice que mantiene conversaciones con Irán; preguntará a ‌Putin sobre imágenes satelitales

El presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, ⁠dijo este lunes ⁠a periodistas ‌que su ​país está manteniendo "buenas conversaciones" con ​Irán "en estos momentos".

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Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠dijo este lunes ⁠a periodistas que su país está manteniendo "buenas conversaciones" con Irán "en estos momentos".

A bordo del Air Force One de camino a Míchigan, Trump dijo que tiene "tiempo de sobra" para tratar el asunto de Irán.

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"Hay muchas posibilidades de que ocurra algo", dijo Trump sobre un posible acuerdo con Irán.

El presidente ⁠también afirmó ⁠que ⁠preguntará a Rusia sobre el suministro ⁠de imágenes satelitales para ayudar a Irán.

"Se lo preguntaré a Putin", dijo Trump. "Ya lo averiguaremos".

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